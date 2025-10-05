MotoGP: el campeón Marc Márquez sufrió una aparatosa caída y se fracturó

El campeón con Ducati, Marc Márquez, sufrió una dura caída en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP y sufrió una fractura en el hombro derecho.

El piloto español de Ducati fue derribado por Marco Bezzecchi en la primera vuelta de la carrera en Mandalika, que terminó con el debutante Fermín Aldeguer como ganador.

El accidente se produjo en la curva 7, cuando Bezzecchi, autor de la pole, calculó mal la frenada y golpeó la rueda trasera de Márquez, lo que provocó que ambos salieran despedidos hacia la grava.

El impacto del español contra el suelo fue violento: se levantó tomándose el hombro derecho y abandonó la pista con gestos de dolor. Las imágenes recordaron su caída en 2022 en el mismo circuito, cuando una violenta maniobra durante el warm up lo dejó con problemas de visión doble y puso en riesgo su carrera.

“No estoy bien, pero dentro de lo malo ha salido barato. Parece que hay ligamentos rotos, aunque falta el chequeo más exhaustivo en Madrid”, declaró el pilot.

Bezzecchi se acercó al box de Ducati para disculparse por el accidente, gesto que Márquez aceptó con resignación.

La caída dejó al campeón mundial fuera de la competencia apenas iniciada y su regreso a la actividad dependerá del resultado del TAC programado para este lunes en España. El #93 abandonó Indonesia con el brazo en cabestrillo, en un circuito que vuelve a marcar un punto crítico en su trayectoria.

Mientras tanto, Aldeguer celebró su primera victoria en MotoGP tras imponerse a Pedro Acosta y Álex Márquez, en una carrera que terminó con la sensación amarga de ver otra vez al mayor de los Márquez en el centro de una escena de dolor y preocupación.