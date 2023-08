Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su salud

Wanda Nara habló por primera vez tras el difícil momento de salud que enfrenta. Luego de la final de MasterChef, la conductora del reality show de cocina brindó una entrevista en la que se refirió al diagnóstico que recibió.

La mediática dio detalles sobre su estado de salud y cómo lleva adelante su enfermedad desde Estambul, donde acompaña a su marido Mauro Icardi en su carrera futbolística. “Fue todo muy rápido para mí. Me hice un análisis de rutina y lo primero que me dijeron fue ‘no te podes subir a un avión’. Fue todo muy de golpe, dudo mucho de hablar del tema”, comenzó Wanda en una entrevista con Cristina Pérez y Rodolfo Barili para Telefe Noticias.

Wanda explicó que decidió mantener el tema en la intimidad ya que teme ser juzgada por la gente. “Prefiero guardármelo. Creo que cuando esté más fuerte o sienta que lo puedo contar lo voy a salir a decir”, expresó.

La empresaria se refirió al conflicto con Jorge Lanata, quien aseguró que Wanda padecía de leucemia. “Me hubiera gustado que se diera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”, confesó y sostuvo que no iniciaría acciones legales en contra del periodista: “No le voy a hacer juicio a nadie”.

“Estoy en este ambiente desde muy chiquita y a veces puede pasar que hayan cosas que uno no quiere que salgan”, reconoció Wanda y añadió: “No tengo nada para decirle a quien filtró la información. Me sacudió porque tuve que dar explicaciones en un momento donde no sabia qué era lo que tenía”.

Wanda mencionó a quienes cuestionaban que realmente esté enferma y aseguró que “la salud es el límite” para ella. “Nunca jugaría nunca con un tema de salud”, confesó.

Wanda Nara, que es madre de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, explicó cómo fue el momento en que se dirigió a sus familiares. “Me pasa que siento que soy la fuerte de la familia, la que contiene. Yo sentía que si me caía se caían todos conmigo porque estaban muy shockeados”, se sinceró.

“Me tuve que sentar a hablar con ellos cuando quizás hubiera esperado un poco más”, aseguró Wanda y continuó: “Fue hablarlo, me acompañaron y yo los acompañé a ellos. Cuando me dicen lo que tengo automáticamente me metí en la cama. Después dije ‘No, estuve tanto tiempo trabajando, tengo que salir igual, maquillarme, vestirme, estar con los chicos y que vean que mamá está haciendo todo para estar bien’”.

Wanda sostuvo que fue importante hablarles con la verdad y que siguió los consejos de los médicos para explicarles sobre su salud. “Les mostré fotos porque los médicos me dijeron que les podía mostrar cosas para que ellos entiendan”, detalló.

Sobre su tratamiento, Wanda confirmó que eligió Argentina para recuperarse y se tratará en Fundaleu. "Es el mismo tratamiento para todos. A veces dicen ‘No, bueno, ella tiene posición’. Yo elegí mi país. Consulté en Milán, en París, en cualquier lugar es el mismo tratamiento. Uno tiene que elegir donde se siente mejor, más cómodo y más contenido”, expresó.

Por su parte, aseguró que está muy contenida por su familia y que descubrió que tiene amigos reales en el medio: “En los Martín Fierro dije que cada mesa tenía un amigo y me lo demostraron. Me di cuenta que tengo muchos amigos en el ambiente que están en las buenas, pero en las malas también están”.

La diva confesó que siempre ayudó en distintas causas y que espera recuperarse más para poder colaborar más desde su lugar. “Es increíble como la vida te marca situaciones, yo ayudé y nunca te imaginas que te puede tocar a vos y me pasó”, reflexionó y añadió: “Me gustaría encontrar las palabras justas para decir y poder ayudar a alguien que necesite una palabra y hoy no se si soy la indicada pero estoy trabajando en eso”.

Por otra parte, Wanda habló sobre su primera experiencia como conductora tras la gran final de MasterChef. Nara aseguró que sintió mucho miedo por ser nueva en ello y llegar al ‘prime time’ de Telefe. “Estoy muy agradecida porque me pude mostrar como soy, Wanda al 100%, fui encontrando mi lugar, creo que le pude dar una impronta muy personal y la gente me pudo conocer”, destacó la mediática y señaló: “Estoy muy agradecida con la gente que me dejó entrar a sus casas”. (NA)