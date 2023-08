“En shock y asimilando”: Wanda Nara habló sobre su problema de salud

Wanda Nara mantiene el hermetismo sobre su estado de salud. Sin embargo, en una charla íntima con Ángel de Brito contó que empezó el tratamiento en Argentina y habló de su estado de ánimo: “En shock y asimilando”.

Este lunes, el conductor dio detalles del intercambio de mensajes que mantuvo con la empresaria durante el fin de semana: “Wanda me confirmó la enfermedad que está atravesando con nombre y apellido, pero sigo eligiendo que lo diga ella”, comenzó diciendo, para luego remarcar que “ella misma lo va a contar cuando esté más tranquila y cuando vuelva a Buenos Aires”.

Al respecto, destacó que la empresaria está focalizada en el tratamiento y en su familia. “Todos están en shock. Esa es la palabra que utilizó”, remarcó. En cuanto a su estado de ánimo, lo definió: “En shock y asimilando. Cuando pueda entenderlo, quizás pueda contarlo públicamente”, fue la frase que le dijo.

“Fue duro, porque me enteré por la tele. Nadie me decía, no me confirmaban un diagnóstico. El análisis final, el resultado y el diagnóstico me llegó el jueves pasado. Antes de la biopsia nunca le confirman a nadie”, contó el periodista sobre los dichos de la conductora.

Sobre el momento de incertidumbre que vivió, destacó que Wanda había asegurado que “moví cielo y tierra para que me lo dijeran a mí. En el primer momento, entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”. “Eso sentía ella porque veía la reacción de toda la gente que la estaba tratando”, aclaró el periodista.

Luego, explicó que “tenían sospechas, pero podían ser seis enfermedades distintas, seis tipos de patologías”. Y leyó: “No me decían nada porque no estaban completamente seguros. Me hice una biopsia que tardó entre 15 y 20 días y ahí se confirmó. En mi caso tardó 12 días, pero me enteré por televisión”.

Y continuó leyendo: “Yo se lo decía todo el tiempo a los médicos ‘pero lo dicen en la tele’. Ella no lo sabía todavía. En ese lugar se hace cinco estudios y todo indicaban que podría ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al 100% por eso, para no equivocarse la medicación que le suministran quieren ser lo más exactos posibles”.

A modo de cierre, contó que Wanda la pasó muy mal por no saber qué era lo que estaba pasando. “Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Me hice fuerte y que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, concluyó.



Como será el tratamiento de Wanda Nara

Al aire del ciclo, Ángel de Brito contó que Wanda le dijo que no tuvo ningún tipo de síntomas previos, pero que se hizo estudios de rutina y ahí se enteró de que los valores no estaban bien.

Luego remarcó que hará el tratamiento en Argentina, que ya lo comenzó y que está muy conforme con los profesionales del país. “El tratamiento es con medicación y muy lento”, remarcó. (con información de TN)