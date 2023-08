Rodolfo Vera Calderón se consagró campeón de MasterChef Argentina

En la noche del lunes se transmitió la parte final del último capítulo de MasterChef, el reality de cocina de Telefe conducido por Wanda Nara, y finalmente se definió al ganador.

Fue el periodista especializado en realeza Rodolfo Vera Calderón quien se impuso en la última instancia ante la comunicadora Estefanía Herlein, cuando el jurado conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui consideró que su menú fue superior.

“Se me viene al alma mucha emoción, es un bálsamo al corazón. Estoy feliz, gané Masterchef, ¿qué más puedo pedir? Estoy feliz y contento. Gracias Argentina por darme tanto y gracias México por darme ideas para cocinar. Feliz, feliz, feliz”, expresó Rodolfo.

“Quiero agradecerle a este país que me ha dado tanto. Y también a mi país, México, que es mi patria, lo llevo en mi corazón. Y a mi familia”, agregó el cocinero.

Wanda Nara se tomó unos minutos para agradecer antes de dar por finalizado el reality: “Y llegamos al final de una noche increíble. Fuimos muy felices haciendo este programa. En lo particular, es mi primera experiencia como conductora y me tocaron los mejores compañeros que me podían tocar. Fuera de cámara hay un equipo enorme que trabaja muy duro para darle lo mejor a ustedes en sus casas. Gracias al jurado porque sin ellos nada de todo esto podría pasar. Fui muy feliz haciendo un programa que cumple sueños. Gracias a todos, buenas noches, ¡esto fue Masterchef”, cerró la conductora.

El participante oriundo de México se consagró con un plato fiel a sus raíces.

“La entrada de es de sopa fría de palta. Después, unas chiles en nogadas, un platillo que en México nos representa mucho porque tiene mucha historia. Es una receta de mi bisabuela Jesusa. Y, por último, unas tartaletitas con dulce de cajeta, aunque yo sé que en este país esa palabra tiene un tono elevado, pero es dulce de leche hecho con leche de cabra, con crema pastelera, crema chantilly y por último bananas y almendras”, describió "Rodi".

El menú creado por Estefanía estaba compuesto por “una entrada de camarones servidos en unas hojas de endivia. Como plato principal va a ser un salmón blanco marinado con lima y hecho a las finas hierbas, con puré de arvejas, palta y algunas verduritas. Y de postre, un key lime pie”, describió la participante. (NA)