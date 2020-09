Monte Hermoso: un grupo de propietarios se reúne con las autoridades

La caravana de propietarios de viviendas en Monte Hermoso pero que no residen en el balneario llegó esta tarde al retén en la ruta 78, hecho para que no pudieran entrar personas que no están autorizadas.

Al llegar con algunas banderas argentinas, cantaron el himno y tras ello mantuvieron un diálogo con autoridades municipales y policiales.

“No me dejan entrar, no me dan una explicación. Tenemos derecho a entrar. Por más que no tengamos domicilio en Monte Hermoso, somos propietarios. No hay una forma de dialogar con el intendente. Es un señor que no entiende el tema de la inclusión, del que tanto se habla ahora”, dijo una mujer.

Tras solicitar la presencia del intendente Alejandro Dichiara en el lugar y hablar con personal policial, los manifestantes decidieron designar diez representantes con el fin de mantener un encuentro con funcionarios de la comuna.

Fuentes comunales indicaron que "diez personas fueron designadas para dirigirse hacia el puesto 1, lugar en el que serán recibidos por el secretario de Gobierno, Hernán Arranz, entre otros funcionarios de la comuna".

Se trata de vecinos que se juntaron el Terminal de Colectivos de Bahía Blanca y que fueron todos juntos, por la ruta 3, hacia Monte Hermoso.