Salió de Bahía hacia Monte Hermoso la caravana de propietarios no residentes

Salió este mediodía desde Bahía Blanca hacia Monte Hermoso la caravana de propietarios no residentes que buscan ingresar a sus viviendas después de 170 días.

El grupo de propietarios, reunidos en la Terminal de Ómnibus, dialogaron previamente con el subsecretario de Seguridad, Emiliano Álvarez Porte y con el jefe de la Estación de Policía Departamental, Gonzalo Bezos.

"El intendente Héctor Gay está preocupado de la situación que están viviendo y me pidió que dialogue con ustedes. Entendemos que le asiste el derecho a ver su propiedad, como tampoco desconocemos los vínculos que existen con Monte Hermoso", les dijo el funcionario.

Al mismo tiempo, señaló que "si bien entendemos que quieran ir hacia allá, ayer hablamos con el intendente Alejandro Dichiara y ambos llegamos a la conclusión de que este viaje es contraproducente. Él se comprometió a venir esta semana a dialogar con ustedes en el Municipio de Bahía Blanca y traer un protocolo para que puedan ingresar a Monte Hermoso en el corto plazo".

No obstante el pedido del Municipio local, el grupo de propietarios emprendió viaje hacia la vecina ciudad balnearia. Las personas le mostraron sus permisos de circulación a las autoridades presentes.

"Esta persona (por el intendente montehermoseño) preparó un grupo que nos está esperando con palos y piedras, es por eso que la policía bahiense llegó hasta acá para cuidar nuestra integridad. Solamente queremos llegar a Monte Hermoso pacíficamente y hablar con el intendente Alejandro Dichiara", señaló un vocero de los propietarios, ante el aplauso generalizado.

Este mediodía, ante las versiones sobre una caravana de propietarios que llegaría al balneario para intentar ingresar a la fuerza, el municipio de Monte Hermoso y la policía del balneario constituyeron un nuevo retén sobre la ruta 78, que se suma a los dos que ya había. Este nuevo corte está localizado a 3 kilómetros de la ruta nacional 3, en una zona donde hay árboles en ambas banquinas.

Allí se colocaron vallas y hasta un camión municipal. Según se adelantó, llegado el caso se cruzarán también patrulleros y personal policial, a los efectos de que ninguna persona no autorizada pueda avanzar hacia los otros retenes, ubicados en el último tramo de acceso a Monte Hermoso.

A su vez, otro propietario no residente sostuvo que "los protocolos están listos y aprobados, lo único que hace (por Dichiara) es dilatar la situación. Tenemos todos los permisos como corresponden, no somos truchos, no somos planeros, tenemos los impuestos al día y no somos turistas, somos dueños de nuestras propiedades. Queremos hacer valer nuestros derechos".