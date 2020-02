Muerte del hincha de Olimpo: se presentó a declarar un hombre que iba con él en la moto

La mamá y el papá del hincha de Olimpo asesinado en la previa del partido con Villa Mitre contaron que un hombre que iba en la moto con su hijo, en el momento de su muerte, se presentó a declarar.

"Se presentó espontáneamente y declaró. Dijo que él se bajó de una moto y como vio que Ema iba solo, le pidió [subirse con él] y cuando vieron que estaban disparando de atrás, le dijo a Ema 'volvamos, que están armados'. Cuando quisieron girar les dispararon", explicó Patricia, en diálogo con LU2.

"No sabemos si [el testigo] es de la barra de Olimpo. No sabemos ni quiénes iban atrás [en las motos, armados] porque iban con casco", agregó Ariel, quien agregó que desconocen si este nuevo testigo pudo o no identificar al autor del disparo mortal.

A Sergio Emanuel Castillo lo mataron el 9 de febrero en las inmediaciones de la sede del club Villa Mitre, en medio de un enfrentamiento entre barrabravas, en la previa de un partido entre el Tricolor y Olimpo por el Federal A de fútbol, que se jugó pese a los incidentes.

Por su muerte hay un único detenido, sospechado de ser el autor del disparo, identificado como Lucas Schwaner.

Los padres del hincha fallecido también confirmaron en La Mesa de Panorama que en los últimos días tuvieron contacto con la madre de Alejandro, un joven exarquero en las menores de Bella Vista, a quien Schwaner habría apuñalado en 2014, a la salida de un boliche.

Patricia dijo que a este chico Schwaner lo quería "hacer cantar por Villa Mitre" y como se negó, porque era de otro club, lo apuñaló.

La familia de Emanuel convoca para mañana a las 19 en la Municipalidad a una segunda marcha "sin banderas ni camisetas" para exigir que a Schwaner le dicten la prisión preventiva.

"El motivo de la marcha es para que le dicten prisión preventiva y espere su juicio en la cárcel, no puede estar en las calles de Bahía, circulando como cualquier ciudadano", expresó la mamá de la víctima.

"El segundo motivo es para concientizar a la población y que la violencia no siga manchando al deporte. Mi hijo era un simpatizante de Olimpo y las barrabravas le quitaron la vida. Para que no vuelva a haber un Ema nunca más", agregó.

El fiscal Jorge Viego dispone de 15 días (prorrogables por otros 15) para pedir la prisión preventiva, que puede tomárselos para reunir pruebas.Luego la Justicia de Garantías definiría si lo mantiene en prisión.

La familia de Emanuel, sin embargo, no desliga a las autoridades municipales, policiales y a las dirigencias de ambos clubes de las responsabilidades por la muerte del joven.

"Acá hubo un asesino, pero hay muchos responsables", dijo el papá y aseguró: "la Policía, primeramente, por no haber parado a la gente en las vías o en Olimpo, es la culpable".

En ese sentido, Patricia agregó que "en las redes ya se venía diciendo que iban a haber enfrentamientos".

"Los clubes saben quiénes son los hinchas que portan armas, saben quiénes son esta gente, ¿por qué los apaña? El jefe de la Policía sigue en Bahía Blanca, no lo destituyeron. ¿Hizo algo mal y no es culpable de nada? ¿Quién era de la municipalidad el que tenía que estar a cargo de prevenir esto?", cuestionó Ariel.

Sobre el momento en que se enteraron de la muerte de su hijo, ambos recordaron que "el intendente no se acercó nunca, ni siquiera a darnos una condolencia. Nos llamó después de que le escribimos a su secretaria 'gracias por no estar'".

"El que nos consiguió una reunión con el fiscal general fue [el excandidato a intendente] Federico Susbielles, que fue a mi casa. Yo no lo conocía y a los 20 minutos nos había conseguido una reunión con el fiscal general", contó la mamá.

Sobre la participación de su hijo en la caravana que siguió al plantel de Olimpo desde su cancha hasta la sede de Villa Mitre, Ariel expresó: "Mucha gente comprendió quién era Emanuel, que no era un barrabrava, que era solamente un hincha que estuvo en el lugar equivocado".

"Maldigo la hora que lo mandé a jugar a Olimpo, que lo hice hacer deporte. Estudió, fue abanderado y mejor compañero, estudiaba trabajo social. Él no estaba involucrado con esa gente, no tenia noción", concluyó Patricia. (La Nueva. y LU2)

