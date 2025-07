Vecinos de Pedro Pico denuncian pérdidas cloacales: "Lo de ABSA es una vergüenza"

Vecinos de la cuadra de Ángel Brunel al 1300, entre Río Negro y Neuquén (barrio Pedro Pico), reclaman desde hace más de dos meses por al menos tres pérdidas cloacales persistentes en la vía pública. Una de ellas, según indican, estaría vinculada a un caño colector tapado o dañado.

Daniel Capeletti, residente del lugar, informó que realizó múltiples denuncias a la empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA).

"Hice una denuncia en junio y la última fue el 15 de julio [3888106/10]", señaló, en diálogo con La Nueva.

Además, detalló que envió correos electrónicos a la empresa y recibió una respuesta en la que reconocían conocer la situación, aunque sin brindar un plazo de resolución.

"Me dijeron que lo iban a solucionar, pero no me pudieron dar una fecha. Me atendieron en La Plata, pero desde hace dos días no responden el teléfono", indicó.

Capeletti también afirmó que fue derivado a una oficina de reclamos cuya sede, según comprobó, ya no está en funcionamiento.

"El número que me dieron es de una oficina que no existe más, está cerrada", sostuvo.

El sector afectado incluye una institución educativa. "En la esquina de Neuquén y Ángel Brunel hay un jardín", lo que agrava la situación por cuestiones sanitarias.

Según relató el vecino, un camión atmosférico realizó tareas de limpieza en la zona el día lunes, aunque aclaró que el servicio fue contratado de forma particular por los propios vecinos.

"Lo de ABSA es realmente una vergüenza. No hacen absolutamente nada", concluyó.