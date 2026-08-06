Milei en Ecuador: encuentro con Noboa y firma de acuerdos económicos, comerciales y judiciales

El presidente Javier Milei y su par de la República del Ecuador, Daniel Noboa, encabezaron este jueves en la ciudad de Quito la ceremonia oficial de firma de una serie de acuerdos bilaterales clave, orientados a fortalecer la cooperación estratégica en materia económica, comercial, de defensa y judicial entre ambas naciones.

De acuerdo a fuentes oficiales, el encuentro tuvo lugar en la sede del Gobierno ecuatoriano, donde las delegaciones de ambos países concretaron la rúbrica de un abanico de instrumentos multilaterales y sectoriales. Por parte de la República Argentina, el encargado de suscribir los convenios fue el canciller Pablo Quirno.

Entre los documentos firmados destaca el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, rubricado junto a la ministra de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador, Sariha Moya, enfocado en dinamizar el intercambio de la industria automotriz entre los dos países.

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Asimismo, junto al ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano, Roberto Kury, la representación argentina avanzó en la firma de cuatro convenios clave: Acuerdo de Servicios Aéreos, para potenciar la conectividad y el turismo; tratado de Extradición, destinado a consolidar la cooperación en materia de justicia; acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear; y la declaración Conjunta sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), enfocada en la protección y soberanía de los recursos marinos.

En materia de seguridad regional, Quirno y el ministro de Defensa Nacional de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, formalizaron el Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, con el objetivo de fortalecer la respuesta conjunta ante amenazas digitales y proteger infraestructuras críticas.

Tras la ceremonia de pactos, ambos Jefes de Estado encabezaron la foto oficial junto a los miembros de sus respectivos gabinetes. Posteriormente, Milei y Noboa presenciaron el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, en un acto donde la banda militar entonó las estrofas del Himno Nacional Argentino.

No fue la única actividad del mandatario argentino, porque una hora más tarde se reunió con los representantes de las cámaras automotrices argentinas en el Ecuador.

Participaron: el presidente de ADEFA y de Peugeot Citroen Argentina, Rodrigo Pérez Graziano; el director ejecutivo de ADEFA, Fernando Rodriguez Canedo; el presidente ejecutivo de AFAC, Juan Cantarella; el presidente de ACARA, Sebastián Beato; el presidente y CEO de Toyota Argentina, Gustavo Salinas; el director de Asuntos Gubernamentales de Ford Sudamérica, Carlos Galmarini; y el gerente de Relaciones Institucionales y Gubernamentales en VW Group Argentina, Patricio Sesti. (NA)