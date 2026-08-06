Eyal Sela cerró su misión en Argentina con un reconocimiento al vínculo estratégico entre ambos países

La Cámara de Comercio Argentino-Israelí (CCAI) realizó un homenaje al embajador del Estado de Israel en la Argentina, Eyal Sela, con motivo del cierre de su misión diplomática en el país.

El encuentro, realizado en el Hotel Emperador, reunió a funcionarios nacionales, representantes del cuerpo diplomático, empresarios y referentes de la comunidad, en una jornada marcada por el reconocimiento a una etapa de estrecho acercamiento entre ambas naciones.

Durante el acto se presentó además el libro Geopolítica del Encuentro, editado por Fabián Autuori, una publicación que busca dejar testimonio del crecimiento de los vínculos entre Argentina e Israel y analizar distintos aspectos de la relación bilateral.

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El presidente de la CCAI, Mario Montoto, destacó el trabajo compartido con Sela y repasó algunos de los principales avances registrados durante su gestión. Entre ellos mencionó el memorándum binacional para la lucha contra el terrorismo, los acuerdos impulsados por los gobiernos de Javier Milei y Benjamín Netanyahu, el crecimiento del intercambio comercial, el aumento de las exportaciones de carne argentina hacia Israel, los futuros vuelos directos entre ambos países y la participación de la empresa israelí Mekorot en proyectos vinculados al manejo del agua.

“Lo que construimos juntos trasciende los cargos y los mandatos, porque está hecho de convicción y de afecto”, expresó Montoto al despedir al diplomático.

Una misión marcada por el 7 de octubre

El canciller argentino Pablo Quirno, presente en el homenaje, destacó el rol de Sela durante un período atravesado por uno de los momentos más difíciles para Israel. “La misión de Eyal Sela quedó atravesada por la jornada más dolorosa que vivió Israel en generaciones: el 7 de octubre de 2023, el terrorismo de Hamas irrumpió en hogares, asesinó, secuestró y quebró para siempre la vida de miles de familias”, afirmó.

Y agregó: “Allí, en estos contextos, se reconoce la estatura de un diplomático”.

Al recordar su paso por la Argentina, Sela señaló que vivió en el país el impacto del ataque y los conflictos posteriores, pero también destacó las muestras de respaldo recibidas desde distintos sectores de la sociedad argentina.

“Aquí viví el 7 de octubre y todas las guerras de este tiempo, fue el peor pogrom moderno desde el Holocausto. Al mismo tiempo fue el mejor de los tiempos, porque muchos de ustedes, instituciones, organizaciones, empresarios salieron en cantidad a la calle a decir no al terrorismo”, sostuvo.

El embajador también valoró el respaldo del presidente Javier Milei hacia Israel y aseguró que la relación bilateral atraviesa “un momento óptimo”. Al cerrar su discurso, luego de repasar los distintos destinos de su carrera diplomática, resumió su experiencia en el país con una frase: “Para mí, Argentina es la cima”.

Un cierre con símbolos de amistad

Como reconocimiento a su labor, la CCAI entregó a Sela un facón argentino elaborado por un orfebre local, con las banderas de Argentina e Israel grabadas en la hoja.

Además, la entidad otorgó al canciller Pablo Quirno un certificado simbólico por la plantación de un árbol en el Bosque KKL Nova, en Mendoza, un espacio de memoria dedicado a las víctimas del Festival Nova del 7 de octubre.

También participó del encuentro Dorón Pe’er, agregado de Diplomacia Pública y vocero de la Embajada de Israel, quien finalizó su misión en la Argentina luego de cuatro años y destacó la importancia de continuar fortaleciendo los puentes entre ambos pueblos.