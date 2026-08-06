El Gobierno criticó el nuevo paro universitario: “Cumplimos lo acordado con el giro de fondos”

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Foto: Archivo La Nueva.

El Ministerio de Capital Humano salió a responder al paro nacional universitario anunciado para el 12 de agosto por los gremios docentes. A través de un comunicado oficial, la cartera sostuvo que “no existe incumplimiento alguno” por parte del Gobierno nacional y calificó la medida de fuerza de “prematura”.

Según el texto, el Ejecutivo giró los fondos correspondientes a las universidades y el personal docente y no docente ya está percibiendo el aumento acordado.

El comunicado recuerda que el 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes que estableció un incremento salarial del 24,33%, dividido en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. En ese mismo acuerdo, las partes pactaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria, con plazo límite hasta el 15 de septiembre.

Con ese argumento, Capital Humano sostiene que la negociación salarial sigue vigente y que, por lo tanto, la medida de fuerza “resulta prematura”.

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El paro fue convocado por las federaciones y gremios que integran el sistema universitario nacional bajo la consigna “En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro”, y se extenderá entre el 11 y el 15 de agosto según distintas convocatorias sindicales. Los reclamos gremiales van más allá de lo salarial: apuntan al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, a una medida cautelar que ordena actualizar salarios y becas, y a la falta de ejecución de fondos para los hospitales universitarios. (con información de TN)