La agenda del Papa León XIV en la Argentina: qué actividades prepara y cuáles son los lugares elegidos

La agenda oficial de León XIV en la Argentina recién se conocerá en un mes, pero los detalles guardados como un secreto de Estado revelan la impronta que quiere darle a su visita histórica, la primera de un Papa después de casi 40 años.

Según informó el canal de noticias TN, las actividades por ahora confidenciales del Sumo Pontífice, que visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, incluirían fuertes gestos en sintonía con la primera encíclica publicada por el Papa en mayo último, Magnifica Humanitas, con el subtítulo “Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”.

En el documento, el Papa advierte contra las ideologías que miden el valor del ser humano solo por productividad o eficiencia. Denuncia la explotación silenciosa detrás de la economía digital y defiende la primacía del trabajo humano por encima del capital y los algoritmos. También critica la concentración de datos, infraestructura y algoritmos en pocas manos y dice que un orden justo debe proteger a los más frágiles y evitar la brecha de exclusión.

En Magnifica Humanitas, León XIV plantea un Estado presente, capaz de orientar la economía hacia el bien común. Reivindica la dignidad inalienable de las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión y promueve la cultura de la negociación y el diálogo fraterno.

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León XIV llegará al país como parte de una gira que incluirá Uruguay y Perú. En la Argentina, visitará las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de esos respectivos países”, confirmó la noticia mundial el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni, como publicó el sitio Vatican News.

La agenda del Papa en la región comenzará en Uruguay con visitas a Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre.

Después del paso por la Argentina, el 11 de noviembre llegará a Perú, su país de nacimiento, para recorrer Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. El Arzobispado de Lima pidió a los fieles aguardar la agenda formal para la visita del Sumo Pontífice entre el 11 y 17 de noviembre. Todos los detalles se reservan en secreto hasta dentro de un mes.

El director de Comunicaciones, Juan José Dioses, señaló: “Pido guardar calma porque siguen las conversaciones para que en un mes se anuncie oficialmente el libro de la visita con el itinerario de todas las actividades”.

La posible agenda de León XIV en la Argentina

Uno de los detalles que trascendieron esta mañana junto con la confirmación de la visita fue la posibilidad de una misa en el Monumental. “Descartado. Fue un pedido del Gobierno, pero River está descartado”, señaló una fuente cercana a la organización.

Sin embargo, horas más tarde, este medio pudo saber que los organizadores dieron marcha atrás en la decisión y el Papa le hablará a los fieles en la cancha millonaria.

En Uruguay, donde residen 900 mil católicos, León XIV sí oficiará una misa en el Estadio Centenario, con capacidad para 60 mil personas.

Todos los detalles de la organización que concentra el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, están guardados bajo llaves, pero trascendió que el Teatro Colón, la UCA, la cárcel de Devoto y el Cottolengo Don Orione forman parte del posible itinerario del Papa en la Argentina.

El cronograma sería el siguiente:

Domingo 8 de noviembre

Casa Rosada: recepción oficial de Javier Milei al Papa. Cancillería (Palacio San Martín). Cumbre con gobernadores y líderes religiosos.

Catedral Metropolitana: encuentro con el arzobispo porteño Jorge García Cuerva y los obispos de la Conferencia Episcopal. Recibe monseñor Marcelo Daniel Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza.

Lunes 9 de noviembre

Misa multitudinaria al aire libre en el Monumento a los Españoles.

Visita al Teatro Colón y a la UCA.

Recorrida por el Cottolengo Don Orione y la cárcel de Devoto.

Martes 10 de noviembre

Visita a Córdoba

Miércoles 11 de noviembre

A las 11, misa de despedida en la Basílica de Luján.

En Buenos Aires, León XIV dormirá en la Nunciatura Apostólica, la misión diplomática de la Santa Sede ante la Argentina, en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en Recoleta.

Será la primera visita de un Papa en 40 años. Juan Pablo II había estado en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El argentino Francisco no visitó el país en los 12 años de papado. (TN)