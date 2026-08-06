Senado: la Libertad Avanza se encaminaba a aprobar los desalojos exprés

La Libertad Avanza tenía los votos para aprobar en el Senado la reforma del régimen de desalojos exprés y de expropiaciones, pero no lograba garantizar el respaldo para modificar la Ley de Manejo del Fuego, uno de los puntos más controvertidos del proyecto de Propiedad Privada, según informaron fuentes parlamentarias.

La Cámara Alta había reanudado el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

De acuerdo con el poroteo realizado por el oficialismo, La Libertad Avanza contaba con 38 votos para aprobar en general el proyecto y para sancionar los capítulos referidos a los desalojos exprés de viviendas, campos y terrenos ocupados ilegalmente, el nuevo régimen de expropiaciones y la regularización de escrituras de viviendas únicas en barrios vulnerables.

Ese respaldo se conforma con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos "Camau" Espínola, la neuquina Julieta Corroza y la chubutense Edith Terenzi.

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Sin embargo, el escenario cambia para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano rechazaban esta propuesta, mientras persistían dudas sobre el voto de Beatriz Ávila y de los dos representantes misioneros.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados. (NA)