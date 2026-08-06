Bajo la lluvia, organizaciones concentran frente al Congreso contra de la Ley de Propiedad Privada

A medida que avanza en el recinto del Senado el debate por la Ley de Propiedad Privada, crece también frente al Congreso la movilización en contra del Gobierno. Miles de manifestantes de gremios de la CGT, las dos CTA, la UTEP, así como de agrupaciones políticas y autoconvocados se concentran en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

El operativo de seguridad, a cargo de fuerzas federales bajo el protocolo antipiquetes, restringe la circulación en el perímetro de las avenidas Belgrano, Corrientes, Jujuy-Pueyrredón y 9 de Julio, con mayor afectación sobre Hipólito Yrigoyen y las avenidas Callao, Entre Ríos y Rivadavia. Está previsto que la concentración en Plaza Congreso tenga un pico de afluencia estimado a las 17.

La marcha se realiza bajo consignas como “La tierra no se vende, no se quema, no se desaloja”. La protesta se inició en rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, que finalmente el oficialismo quitó del proyecto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada pero se mantuvo igual para este jueves.

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A la convocatoria se plegaron en los últimos días la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales de la UTEP. Además en la plaza hay un sinfin de banderas gremiales, peronistas y de izquierda.

La protesta es federal porque además de la manifestación en CABA hay convocatorias confirmadas en ciudades de todo el país, como La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Salta, Jujuy, Tucumán, Mendoza, Bariloche, Comodoro Rivadavia, Ushuaia y Posadas, entre decenas de otras localidades, con horarios que en su mayoría se concentran entre las 16 y las 18.

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