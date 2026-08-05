Se complica la llegada de Rafael Grossi a la Secretaría General de la ONU tras la primera votación

El argentino Rafael Grossi sufrió un revés en la carrera para elegir un nuevo secretario general de las Naciones Unidas (ONU), en la que terminó en tercer lugar en una votación preliminar detrás de la expresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan y de la candidata de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett.

En el primer test, cumplido entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad del organismo, la candidatura Grossi -cuenta con el respaldo del Gobierno argentino-, sufrió un primer contratiempo, aunque desde la Casa Rosada sus impulsores confían en un que terminará triunfador en la votación final.

Grynspan y Rodrigues-Birkett, según revelaron fuentes diplomáticas a diferengtes medios periodísticos, quedaron como las mejor posicionadas para las próximas votaciones, previas a la elección del nuevo secretario general, que debe asumir el 1 de enero próximo.

La próxima votación se llevará a cabo el 21 de agosto y para ella el argentino, actual titular de la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA), parte con una base de siete países que votaron afirmativamente su postulación, un número no desdeñable, ya que son apenas dos menos de los necesarios en las votaciones definitivas.

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Dos de los países restantes votaron negativamente a Grossi y mientras que seis optaron por el “no opina”, en el universo de los 15 miembros rotativos del Consejo de Seguridad.

Los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y Francia), que definirán al sucesor de Antonio Guterres luego de la decisión de los miembros no permanentes del Consejo, no dan pistas sobre su decisión, que se dará a conocer a fin de este año.

Entre quienes lleguen a esa votación definitiva, un solo veto de los miembros permanentes significará una impugnación y el descarte del candidato en cuestión.

En esta primera votación, según trascendió, Grossi quedó lejos de Grynspan (10 a favor, 1 en contra y 4 sin opinión) y algo más cerca de Rodrigues-Birkett (9, 2 y 4 respectivamente).

El diplomático argentino logró, sin embargo, mejores números que la ex presidenta de Chile Michelle Bachelet, que cuenta con el apoyo de Brasil y México, a quien votaron afirmativamente 6 países, pero rechazaron 5, con otros 4 se mantuvieron sin opinión.

Más lejos se ubicaron Macky Sall, de Senegal; María Fernanda Espinosa, de Ecuador, y Olara Otunnu, de Uganda.

“Es una votación preliminar. Todos se estudian a ver qué hace el otro”, afirmaron fuentes cercanas a Grossi, quien sigue confiando en su trabajo diario en la OIEA, tarea que lo obliga a conversar con líderes mundiales como el ruso Vladimir Putin, el estadounidense Donald Trump o los líderes de Irán, que sería su mejor carta de presentación.

En abril, días antes de comenzar las audiencias públicas ante la Asamblea General de la ONU para defender su candidatura a próximo secretario general del organismo internacional, Grossi fue nominado por la prestigiosa revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo, por su trabajo al frente de la OIEA. (NA)