Asciende a 6125 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

Ya fueron entregadas 287 viviendas a familias afectadas por los terremotos

La cifra de fallecidos por el doble terremoto que azotó Venezuela el pasado 24 de junio se elevó a 6125, según la actualización del boletín publicada el lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El reporte, difundido a través del canal de Telegram de Rodríguez, mantiene en 6462 la cantidad de personas rescatadas, mientras que 60.992 fueron atendidas en centros hospitalarios.

En cuanto a la infraestructura, ya fueron entregadas 287 viviendas a familias afectadas por los terremotos, en el marco de un plan que contempla la construcción y entrega de 4000 viviendas hasta diciembre y de 10.000 para 2027.

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El plan urbanístico puesto en marcha por el Gobierno venezolano contempla no solo la construcción de viviendas, sino también el desarrollo de infraestructura escolar, deportiva, comercial y de esparcimiento.

Según se informó, fueron evaluadas 43.679 edificaciones en todo el país mediante el método del "semáforo", utilizado para determinar el nivel de habitabilidad y riesgo de las estructuras.

De acuerdo con esta clasificación, los edificios o estructuras identificados con etiqueta verde son habitables; los que tienen etiqueta amarilla presentan acceso restringido; mientras que los señalados con rojo son considerados de riesgo y, en algunos casos, pueden ser demolidos.

Del total de 41.624 viviendas afectadas, 25.325 son consideradas habitables, 9866 tienen orden de restricción y 6433 se encuentran en situación de alto riesgo. (NA)