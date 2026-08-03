El gobierno de Marruecos se pronunció sobre la crisis migratoria: qué dice el comunicado

Tras permanecer sin pronunciarse sobre la ola de migrantes marroquíes que ingresaron a Ceuta, España, el pasado jueves, el gobierno de Marruecos se expresó sobre el tema y adjudicó la crisis a una combinación de factores.

En un comunicado emitido el domingo, el Ministerio del Interior marroquí indicó que la crisis migratoria en Ceuta fue consecuencia del efecto combinado de campañas de desinformación en internet, la actuación de redes de tráfico de personas y la difusión de interpretaciones erróneas sobre decisiones judiciales y procedimientos migratorios que tuvieron el objetivo de "hacer creer en la posibilidad de acceder al espacio europeo con facilidad y sin consecuencias legales".

En ese sentido, el gobierno marroquí señaló que "las recientes decisiones dictadas por las autoridades judiciales españolas relativas a la restricción de la posibilidad de aplicar el procedimiento de devolución inmediata a algunos migrantes irregulares interceptados en alta mar", sumadas al conjunto de factores ya mencionados, hicieron creer a parte de la población que podría evitar la devolución inmediata.

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En el comunicado, Marruecos remarcó que inició acciones legales para "determinar todas las circunstancias, esclarecer las responsabilidades y establecer las consecuencias legales correspondientes, conforme a las disposiciones de la ley".

Con respecto a las cifras, el gobierno marroquí informó que alrededor de 40 mil personas se dirigieron a Ceuta y 1.135 a Melilla (estas últimas ya devueltas).

En ese sentido, reconoció que, hasta el momento, recuperaron 11 cuerpos de personas que intentaban ingresar a España y que continúan trabajando en la recuperación e identificación de más fallecidos.

Esa cifra se suma a los 88 cadáveres que permanecen en la morgue improvisada del antiguo hospital militar de Ceuta. (NA)