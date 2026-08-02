Turismo: Sierra de la Ventana relanza los festejos de la primavera

La Delio Valdez cerrará los festejos de la primavera en Sierra de la Ventana. Fotos: Archivo La Nueva.

El municipio de Tornquist lanzó la fiesta Sierra Suena, un evento que apunta a recuperar el poder de convocatoria que tuvo alguna vez la localidad de Sierra de la Ventana en el inicio de la primavera.

El evento será el 19 y 20 de septiembre, y tendrá como organizadores al área de Turismo de Tornquist, entidades locales y Atlético Ventana. Será en el predio de este club, que se encuentra sobre la ruta 72, camino a Saldungaray.

Serán dos días “a pura música con bandas locales, regionales y nacionales, gastronomía, naturaleza y encuentro, para volver a vivir en Sierra la llegada de la estación más linda del año”, destacó el municipio en sus redes sociales.

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Los recitales más relevantes serán los de la banda Tambó Tambó, el sábado, y el grupo de cumbia colombiana La Delio Valdez en la jornada de cierre.

También formarán parte de la propuesta Lo Luiggi, Aye Reguera, DeLorean, Fondo Blanco, Radio Robot, Os Birretes y los dúos Heredero y Paredes Molina.

Dentro del predio, además del escenario, habrá un espacio gastronómico con food trucks, puestos de cerveza, un paseo de artesanos, productores y manualistas, un parque de diversiones para niños y una carpa que funcionará como boliche.

Las entradas ya se encuentran disponibles de manera digital a través del sitio web oficial sierrasuena.com.ar.

La entrada para la primera jornada tiene un costo de 11 mil pesos, mientras que la del domingo cuesta 22 mil por persona. También se pueden adquirir ambas en combo por 27.500 pesos.

Los menores de 12 años ingresan gratis, aunque deben estar acompañados por un mayor de edad.

“El evento persigue el objetivo de recaudar fondos para la organización de la próxima Fiesta Provincial de los Reyes Magos.

Asimismo, busca respaldar a las instituciones locales, otorgando la concesión del patio gastronómico principal al Club Atlético Ventana y al cuerpo de Bomberos Voluntarios”, se aclaró desde la organización.

“La Primavera vuelve a sonar en Sierra... y a lo grande”, es uno de los lemas elegidos para el evento. Hace alusión a la recuperación de lo que han denominado como “una tradición histórica”: el festejo de los estudiantes al pie de las sierras.

“Sierra Suena te invita a un fin de semana para toda la familia, con una grilla artistica de primer nivel y un predio ubicado en un entorno natural inigualable. Una de las festividades más recordadas y queridas por la comunidad local y regional se prepara para hacer su gran reaparición en el calendario este año”, se indicó.

Gabriel Ollari, referente de las entidades organizadoras, dijo que el objetivo central es recuperar la convocatoria de la recordada Fiesta de la Primavera.

“Es una fiesta de larga data en Sierra de la Ventana, y hace mucho que no se hace. Lo que estamos buscando es devolverle a la localidad un espacio que había perdido”, remarcó.

La intendenta Estefanía Bordoni garantizó el respaldo del municipio a todo aquel privado que “tenga ideas o genere eventos para atraer el turismo a la localidad”.

En ese mismo sentido se expresó el secretario de Turismo, Víctor Antón, quien destacó la realización –con muy buen nivel de convocatoria- de eventos que se suman al calendario anual, como la Fiesta del Salame Serrano.

De la misma forma, se está impulsando la declaración del distrito de Tornquist como Capital Provincial del Trekking.

Monte también confirmó otra fiesta de su calendario

El distrito de Monte Hermoso también anunció un nuevo evento que se suma a su calendario: el Festival del Café.

"Llega la primera edición de Feca a Monte Hermoso", anunció el área de Turismo, haciendo un juego de palabras con la abreviatura de la nueva fiesta y a la forma en que algunos piden un café -"un feca"- en reuniones de amigos.

La cita será el 15 y 16 de agosto, en el Paseo del Pinar, donde habrá propuestas de café de especialidad y buena gastronomía en un entorno natural y cargado de cultura.

También habrá charlas, talleres, música en vivo y actividades para toda la familia.

"Algunas de las mejores historias empiezan con un café", reza el slogan de la fiesta, cuya organización empezó a tomar forma en mayo pasado, con el objetivo de sumar un nuevo evento en un mes que suele ser muy tranquilo en materia de afluencia turística.

La iniciativa apunta a capitalizar una tendencia en crecimiento: la cultura del café, la pastelería y la chocolatería como experiencias que convocan público. En ese sentido, no se trataría solo de una feria, sino de una propuesta integral.

La idea de Monte Hermoso no surge en el vacío. En los últimos años, el café dejó de ser solo una bebida cotidiana para convertirse en un fenómeno cultural, social y económico en la Argentina.

Distintos especialistas coinciden en que el cambio comenzó a consolidarse hace aproximadamente una década, cuando el consumo pasó de ser automático a una experiencia sensorial más consciente y vinculada al conocimiento del producto.

Este proceso dio lugar al auge del café de especialidad, una tendencia que prioriza la calidad, el origen del grano y la experiencia del consumidor.

A la par, crecieron las ferias, festivales y encuentros temáticos en distintas ciudades, donde el café se convierte en eje de propuestas gastronómicas, culturales y turísticas.

Incluso los datos reflejan este cambio: en Argentina, el consumo per cápita de café pasó de aproximadamente un kilo anual durante décadas a cerca de 2,7 kilos, acompañado por una expansión sostenida de cafeterías y propuestas vinculadas.

En la provincia de Buenos Aires, este fenómeno encontró un terreno fértil: ciudades que incorporan eventos gastronómicos como estrategia para atraer turismo durante todo el año, diversificando su matriz económica.