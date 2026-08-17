Reconocieron al perro Bart y al personal de la Armada que brindó ayuda en Venezuela

El personal de la Armada que formó parte de la “Operación Venezuela”, desplegada entre junio y julio de 2026 tras los terremotos en Caracas y La Guaira, recibió el reconocimiento del Municipio de Coronel Rosales, durante una ceremonia frente al edificio comunal.

Se trata de personal especializado del Batallón de Seguridad (BISP), de la Agrupación Perros de Guerra y la Compañía de Ingenieros Anfibios (CKIA) con asiento en Puerto Belgrano.

Entre ellos, se destacó el trabajo del perro Bart y su guía, que permitió localizar y rescatar con vida a dos niños atrapados entre los escombros.

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Encabezó el acto el intendente rosaleño Rodrigo Aristimuño, quien estuvo acompañado por autoridades de la Armada y veteranos de Malvinas, y expresó en nombre de la comunidad el orgullo y reconocimiento a quienes participaron de la misión humanitaria en Venezuela.

"La Armada Argentina es parte fundamental de nuestra comunidad y de nuestra identidad. Gracias por representarnos con tanta dedicación y vocación de servicio", dijo.

Durante la ceremonia se entregaron placas de reconocimiento al personal que participó de la operación. El momento más emotivo fue cuando el perro Bart, acompañado por su guía Cristian Girotti, recibió una medalla con su nombre.

Bart es un can de la Agrupación Perros de Guerra especializado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, y se convirtió en protagonista de un operativo que terminó con un final esperanzador: durante la inspección junto con su guía, Bart ingresó por un estrecho túnel entre los escombros y marcó la presencia de sobrevivientes, permitiendo que los rescatistas reorientaran la excavación hacia el lugar exacto. Gracias a esa intervención, los dos nenes pudieron ser rescatados con vida.

