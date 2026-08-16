El grano que hizo grande a Bahía y sigue impulsando el crecimiento del puerto

Hablar de Bahía Blanca es hablar de su puerto. Y hablar del puerto es, inevitablemente, hablar de los cereales. La historia de la ciudad, su desarrollo económico y la consolidación de uno de los complejos exportadores más importantes del país están íntimamente ligados a la producción agropecuaria y a quienes integran la cadena cerealera.

En el marco del Día del Cerealista, que se conmemora cada 14 de agosto, los números muestran que el sector atraviesa un presente de fuerte dinamismo, mientras las autoridades portuarias proyectan un crecimiento aún mayor para la próxima década.

La relación entre el puerto y los granos comenzó a consolidarse a principios del siglo XX. Tras la llegada del ferrocarril a Ingeniero White en 1884, la inauguración del muelle de hierro y del primer elevador de granos en 1908 marcaron el nacimiento del perfil cerealero exportador de Bahía Blanca, una transformación que también impulsó el crecimiento demográfico y económico de toda la región.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con el paso de los años, el puerto incorporó nuevas actividades vinculadas al polo petroquímico, la energía y los contenedores, convirtiéndose en un complejo multipropósito. Sin embargo, el negocio cerealero continúa siendo uno de sus pilares estratégicos. Los granos y subproductos agrícolas siguen representando una parte sustancial de la operatoria portuaria y del comercio exterior que se canaliza desde el sudoeste bonaerense.

Un semestre con exportaciones en alza

Los datos más recientes confirman ese protagonismo.

Entre enero y junio de 2026 las terminales portuarias de Bahía Blanca embarcaron 6.488.039 toneladas de granos y subproductos, lo que representó un crecimiento interanual del 19% respecto del mismo período de 2025.

El maíz volvió a liderar ampliamente las exportaciones. Solo durante junio se despacharon 515.803 toneladas, equivalentes al 54,7% de todas las cargas agrícolas embarcadas ese mes. Vietnam fue el principal destino, seguido por Arabia Saudita y Malasia.

La soja también tuvo un papel destacado, con 187.659 toneladas, de las cuales el 90% tuvo como destino China. La cebada, en tanto, registró uno de los mayores crecimientos del semestre, con un incremento interanual del 205%, impulsado principalmente por la demanda de China y Brasil.

El informe elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca también muestra que durante el primer semestre ingresaron al complejo portuario 7,17 millones de toneladas, un 25% más que un año atrás, reflejando la intensidad de la actividad logística.

Un puerto que mira hacia adelante

Para el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, el presente del sector cerealero constituye la base sobre la que se proyecta el crecimiento futuro del complejo portuario.

"A lo largo de tres décadas de vida consorcial el puerto triplicó su carga. En 1994 se exportaban entre 10 y 12 millones de toneladas y el año pasado se exportaron 35,7 millones", destacó.

En esa línea, aseguró que el objetivo es volver a duplicar el movimiento de cargas durante los próximos diez años, apoyado tanto en nuevas inversiones energéticas como en la expansión del negocio agroexportador.

"Hemos triplicado como mínimo nuestra capacidad exportadora en 32 años de vida y nuestro planteo es volver a duplicar eso en los próximos diez años", afirmó.

Mandolesi Burgos también remarcó que el crecimiento no responde a un único sector.

"El puerto todos los años viene incrementando su volumen de carga, ya sea por el petróleo, por el gas o por los propios cereales", sostuvo.

El valor estratégico del ferrocarril

Uno de los aspectos que distingue a Bahía Blanca es la importancia que mantiene el transporte ferroviario para el ingreso de mercaderías.

Incluso después de la interrupción del servicio ferroviario durante 62 días a raíz de la inundación, el puerto logró establecer un nuevo récord en movimiento de granos.

"A pesar de la inundación, tuvimos el tren parado 62 días y aun así batimos el récord de granos que se había registrado en 2022", recordó el titular del Consorcio.

Además destacó que "el puerto recibe por tren cerca del 30% de la carga", el porcentaje más alto entre las terminales portuarias argentinas, y consideró fundamental continuar invirtiendo tanto en infraestructura ferroviaria como vial para sostener la competitividad logística.

Un eslabón clave de la economía

La figura del cerealista excede ampliamente la actividad comercial. Se trata de un engranaje esencial dentro de una cadena que involucra a productores, cooperativas, acopios, transportistas, exportadores, industrias y puertos.

En Bahía Blanca, esa actividad constituye uno de los principales generadores de movimiento económico y empleo, además de posicionar al puerto como una puerta de salida estratégica para la producción agrícola del centro y sur del país.

Más de un siglo después de la construcción del primer elevador de granos, el cereal continúa siendo uno de los grandes protagonistas del desarrollo regional. Y los números actuales, junto con los proyectos de expansión del puerto, indican que seguirá ocupando ese lugar durante muchos años más.