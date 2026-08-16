De los primeros embarques de granos al desafío de exportar inteligencia

Cada 14 de agosto, Argentina celebra el Día del Cerealista, una fecha que rinde homenaje a una de las actividades económicas que moldeó la historia del país y que todavía hoy constituye uno de los principales motores de generación de divisas.

Sin embargo, en un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, cambios en el comercio global y una creciente demanda de alimentos procesados, la efeméride invita también a reflexionar sobre el futuro de una actividad que enfrenta el desafío de dejar de vender únicamente materias primas para transformarlas en productos de mayor valor agregado.

La conmemoración recuerda el primer embarque de trigo argentino destinado al mercado internacional, realizado el 14 de agosto de 1926, un hecho que simbolizó la consolidación del país como uno de los grandes exportadores mundiales de cereales.

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Con el paso de las décadas, la celebración se amplió para reconocer el trabajo de toda la cadena agroindustrial: productores, acopiadores, cooperativas, corredores, transportistas, industriales, molineros, exportadores y operadores portuarios que participan en el recorrido del grano desde el campo hasta los mercados internacionales.

Una actividad que hizo crecer al país

La historia del cerealista está íntimamente ligada al desarrollo económico argentino.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, la expansión ferroviaria, la inmigración europea y la incorporación de millones de hectáreas a la producción agrícola transformaron a la Argentina en uno de los principales proveedores mundiales de trigo y maíz.

Aquella imagen del país como "granero del mundo" nació precisamente durante esos años, cuando los puertos del litoral comenzaron a despachar millones de toneladas hacia Europa.

Con el tiempo, la actividad se profesionalizó. Surgieron bolsas de cereales, mercados institucionalizados, cooperativas y empresas especializadas en almacenamiento, logística, financiamiento y comercialización.

El cerealista dejó de ser únicamente un intermediario comercial para convertirse en un actor clave en la organización de toda la cadena productiva.

Hoy esa red resulta mucho más compleja. La comercialización involucra sistemas digitales de trazabilidad, cartas de porte electrónicas, certificaciones de calidad, análisis de mercados internacionales y una logística altamente especializada que conecta la producción con decenas de destinos alrededor del mundo.

Una cadena cada vez más estratégica

Lejos de perder relevancia, el complejo cerealero continúa siendo el principal generador de divisas de la economía argentina.

Trigo, maíz, soja, cebada, girasol y sorgo sostienen buena parte del ingreso de dólares del país y abastecen tanto a la industria alimenticia como a la producción de biocombustibles, alimentos balanceados, aceites, harinas y múltiples derivados industriales.

Además, mercados como China, Vietnam, India, Indonesia y otros países del sudeste asiático incrementaron en los últimos años su participación como compradores de granos argentinos, impulsados por el crecimiento poblacional, el aumento del consumo de proteínas y la necesidad de garantizar su seguridad alimentaria.

En ese escenario, puertos como Bahía Blanca adquirieron un rol estratégico por su capacidad para operar grandes buques y abastecer con eficiencia a esos mercados de larga distancia.

Una oportunidad que va más allá del volumen

Pero el contexto internacional también abre otro interrogante.

Las tensiones geopolíticas, la guerra en distintas regiones productoras, las restricciones comerciales, el crecimiento demográfico y la necesidad de producir alimentos de manera más sustentable están modificando el mapa mundial del comercio agrícola.

Para especialistas y referentes del sector, la mayor oportunidad para Argentina ya no pasa únicamente por producir más toneladas, sino por capturar una mayor parte del valor que hoy se genera fuera del país.

Industrializar maíz para obtener almidones, glucosas o bioetanol; transformar soja en proteínas vegetales, aceites especiales o alimentos balanceados; producir harinas diferenciadas, bioplásticos o ingredientes para la industria alimenticia representan alternativas con mayor generación de empleo, tecnología y divisas que la simple exportación del grano.

Las estadísticas oficiales muestran precisamente la amplitud que ya tiene esa industrialización, con una producción sostenida de aceites, almidones, gluten, jarabes y otros derivados provenientes de los cereales.

Competir con conocimiento

La creciente demanda asiática de alimentos, junto con la búsqueda global de cadenas de suministro más seguras, ofrece una oportunidad difícil de ignorar.

Argentina posee ventajas naturales evidentes: disponibilidad de tierras, experiencia tecnológica, puertos competitivos y recursos humanos altamente capacitados. Sin embargo, el desafío consiste en transformar esas ventajas comparativas en ventajas competitivas permanentes.

Eso implica incorporar innovación, biotecnología, automatización, inteligencia comercial y procesos industriales capaces de multiplicar el valor de cada tonelada cosechada.

No se trata únicamente de exportar maíz o trigo, sino también alimentos, bioenergía, ingredientes industriales y conocimiento.

Más vigente que nunca

A cien años de aquel primer embarque de trigo que dio origen a la conmemoración, el Día del Cerealista mantiene plena vigencia.

La figura del cerealista continúa siendo el nexo entre la producción y el mundo, aunque hoy ese mundo sea mucho más complejo, competitivo y cambiante que hace un siglo.

En un escenario internacional donde los alimentos se consolidan como un recurso estratégico, la cadena cerealera argentina tiene la posibilidad de dar un nuevo salto: dejar de ser reconocida solamente por la cantidad de granos que produce y convertirse, cada vez más, en una potencia exportadora de valor agregado, tecnología e innovación.