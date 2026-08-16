De Bahía Blanca a Asia: el viaje de los granos que cada vez mueve más toneladas

Asia consolida su liderazgo como destino de los granos que exporta Bahía Blanca. China y Vietnam concentraron más de la mitad de las compras durante junio y ratificaron el creciente protagonismo del mercado asiático.

En el primer semestre, el puerto embarcó 6,48 millones de toneladas de granos y subproductos, un 19% más que en igual período del año pasado.

Cada vez más, los granos que parten desde el puerto de Bahía Blanca tienen como destino el continente asiático. China y Vietnam volvieron a liderar las compras durante junio y confirmaron una tendencia que se consolida con el correr de los años: Asia se transformó en el principal motor del comercio exterior agroindustrial que sale desde el sudoeste bonaerense.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ese escenario acompaña un semestre de fuerte crecimiento para el complejo portuario. Entre enero y junio de este año se embarcaron 6.488.039 toneladas de granos y subproductos, un volumen que representó un incremento interanual del 19%, según el último informe de movimiento portuario elaborado por la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca.

El desempeño refleja el buen momento que atraviesa la actividad exportadora, pese a que junio mostró una moderación respecto del ritmo alcanzado en los primeros meses del año. Durante ese mes se despacharon 942.440 toneladas, un 7% más que en junio de 2025, aunque constituyó el segundo registro mensual más bajo de 2026.

La menor salida de trigo explicó buena parte de esa desaceleración, pero otros cultivos sostuvieron la actividad, encabezados por el maíz, la soja y la cebada.

El maíz, protagonista

El maíz volvió a posicionarse como el principal producto exportado desde Bahía Blanca. En junio se embarcaron 515.803 toneladas, equivalentes al 54,7% de todos los despachos de granos y subproductos realizados durante el mes.

Prácticamente una de cada dos toneladas exportadas correspondió a ese cereal, cuya demanda estuvo liderada por Vietnam, que absorbió el 47% de los embarques. Arabia Saudita y Malasia completaron el podio con el 21% cada uno.

La soja también evidenció el fuerte peso del mercado asiático. De las 187.659 toneladas despachadas durante junio, China concentró el 90% de las compras, mientras que Perú recibió el restante 10%.

La cebada fue otro de los productos destacados del semestre. Sus exportaciones alcanzaron las 104.696 toneladas, un crecimiento interanual del 205%. También aquí predominó la demanda asiática: China recibió el 72% de esos embarques y Brasil el 28%.

El mapa de los destinos

Más allá de cada cultivo, el informe permite observar un cambio de mayor alcance: la creciente dependencia de los mercados asiáticos para las exportaciones que salen desde Bahía Blanca.

Durante junio, China encabezó el ranking general de destinos con el 26,3% de las cargas embarcadas, seguida muy de cerca por Vietnam, con el 25,9%. Más atrás se ubicaron Arabia Saudita (11,6%) y Malasia (11,4%).

En conjunto, estos cuatro países concentraron cerca del 75% del movimiento exportador del mes, una participación que refleja el lugar estratégico que ocupa Asia dentro de la demanda internacional de cereales argentinos.

Un semestre con otros indicadores positivos

El informe también dejó otros datos destacados. Las exportaciones de semilla de girasol mostraron una fuerte recuperación: entre enero y junio se embarcaron 105.086 toneladas, casi cuatro veces más que las 27.500 toneladas exportadas durante todo 2025. Solo durante junio salieron 20.464 toneladas, con destino a Portugal.

La intensa actividad también quedó reflejada en el ingreso de mercadería a las terminales portuarias. Durante el primer semestre arribaron 7.171.065 toneladas, un 25% más que en igual período del año anterior, lo que evidencia un movimiento logístico incluso superior al crecimiento registrado en los embarques.

Las perspectivas de corto plazo continúan siendo favorables. Hasta el 2 de agosto estaban anunciadas 497.093 toneladas para embarcar, nuevamente con una marcada participación del maíz.

De esta manera, el primer semestre no solo dejó un crecimiento del 19% en las exportaciones de granos y subproductos, sino que volvió a confirmar una tendencia cada vez más marcada: el futuro del comercio exterior agrícola que pasa por Bahía Blanca está estrechamente ligado a la demanda de los mercados asiáticos, que hoy concentran buena parte de las compras y sostienen el dinamismo del principal complejo agroexportador del sur bonaerense.