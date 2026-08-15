El 15 de septiembre, Milei volverá a presentar el Presupuesto en el Congreso

El presidente Javier Milei volverá a presentar personalmente el proyecto de ley de Presupuesto el próximo martes 15 de septiembre, en una fecha que se convirtió en una referencia durante su gestión.

Será la tercera vez consecutiva que el mandatario utilice esa jornada para exponer el principal proyecto económico del Gobierno ante la opinión pública y el Congreso, aunque en 2025 lo hizo mediante un mensaje grabado desde la Casa Rosada.

La fecha del 15 de septiembre tiene un peso particular en el calendario legislativo. Históricamente, ese día marca el plazo establecido para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto para el año siguiente. Durante los gobiernos anteriores, la presentación formal solía quedar en manos del ministro de Economía y tenía un carácter principalmente técnico.

Milei modificó esa tradición desde el comienzo de su administración. En 2024 decidió presentarse personalmente en el Palacio Legislativo para explicar el proyecto correspondiente al Presupuesto 2025. El mandatario, que fue diputado nacional entre 2021 y 2023 y es economista, se ubicó en un atril colocado en el centro del recinto de la Cámara de Diputados, en lugar de ocupar el sillón presidencial junto a las autoridades del cuerpo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Aquella presentación, realizada el 15 de septiembre de 2024, tuvo una fuerte repercusión política, pero el proyecto finalmente quedó trabado en las comisiones y nunca llegó a ser votado. Las negociaciones entre el oficialismo y los gobernadores por el reparto de fondos no llegaron a buen puerto y el tratamiento legislativo quedó estancado.

El año siguiente, Milei volvió a utilizar el 15 de septiembre para presentar el Presupuesto. Sin embargo, esta vez decidió no concurrir al Congreso, en medio de un escenario político marcado por tensiones y derrotas electorales previas. El presidente grabó desde la Casa Rosada un mensaje que fue transmitido por cadena nacional durante la noche.

Ese proyecto, correspondiente al Presupuesto 2026, tuvo un destino diferente al de su antecesor: se convirtió en el primero de la gestión libertaria en ser aprobado tanto por Diputados como por el Senado. La sanción, no obstante, llegó recién durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

La fecha que cambió el operativo en el Congreso

La presencia de Milei en el Congreso para la presentación de 2024 también modificó el dispositivo de seguridad habitual para este tipo de trámite. La magnitud del operativo fue comparable con la que suele desplegarse para una Asamblea Legislativa.

Hasta entonces, la presentación del Presupuesto era una actividad técnica y el Palacio Legislativo mantenía su funcionamiento habitual. La seguridad interna quedaba principalmente en manos del personal del Congreso y no se aplicaban restricciones extraordinarias para el ingreso o la circulación dentro del edificio.

En 2024, en cambio, la Policía Federal Argentina tomó el control de los accesos al hall y a los pasillos del Palacio Legislativo y desplazó de esas tareas a los empleados del Congreso.

El operativo incluyó decenas de efectivos e inspectores, muchos de ellos vestidos de civil, que recorrieron piso por piso y oficina por oficina la Cámara de Diputados antes de la llegada del presidente. También se realizó una revisión técnica con perros detectores de explosivos dentro del recinto y en las bancas.

A esto se sumaron puestos obligatorios de cacheo y control de identidad en los accesos al edificio.

En el exterior, la avenida Rivadavia y todo el perímetro del Congreso fueron vallados y quedaron bajo custodia de un amplio despliegue policial. Participaron efectivos de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que incluso dispuso camiones de asalto.

El dispositivo representó un cambio respecto de las presentaciones de Presupuesto anteriores, cuando las calles aledañas al Congreso no sufrían restricciones de esa magnitud.

Este 15 de septiembre, Milei volverá a utilizar la fecha prevista para la presentación del proyecto de Presupuesto. La expectativa estará puesta no solo en el contenido de la iniciativa, sino también en el formato que elegirá el presidente para exponerla y en el despliegue que acompañará nuevamente una jornada que, durante su gestión, dejó de ser un trámite exclusivamente técnico. (NA)