El Gobierno implementó modificaciones para limitar la presencia de jueces mayores a 75 años

El Gobierno modificó el mecanismo que deben atravesar los jueces que llegan a los 75 años y pretenden continuar en sus funciones durante otros cinco años.

A partir de la nueva reglamentación, los magistrados deberán iniciar el trámite con mayor anticipación y presentar documentación adicional antes de que el Poder Ejecutivo decida si impulsa su continuidad ante el Senado.

La medida fue establecida mediante la Resolución 384/2026 del Ministerio de Justicia, que reemplazó el régimen vigente desde 2024. El objetivo oficial es ordenar el procedimiento y reducir los conflictos judiciales que se generaron alrededor de las prórrogas.

La Constitución Nacional fija en 75 años el límite para que los jueces continúen en sus cargos. Para permanecer después de esa edad necesitan un nuevo acuerdo del Senado, luego de que el Poder Ejecutivo decida avanzar con la postulación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Uno de los principales cambios está relacionado con los tiempos. El magistrado que quiera continuar en funciones tendrá que solicitar la prórroga durante los 12 meses anteriores a cumplir 75 años.

La nueva regla busca evitar que los expedientes se inicien cuando el juez ya está próximo a alcanzar el límite constitucional y que, mientras se resuelve el trámite, se generen situaciones de permanencia provisoria. (TN)