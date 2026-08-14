YPF proyecta exportar US$10.000 millones por año y generar 20.000 empleos

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró este viernes que la empresa proyecta exportar US$10.000 millones por año, lo que, según estimó, permitirá generar 20.000 puestos de trabajo en el país.

"Vamos a exportar 10.000 millones de dólares por año. Esto va a generar 20.000 puestos de trabajo", subrayó Marín en declaraciones al programa Vamos Rivadavia, que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia.

El titular de YPF explicó que el gas será transportado en barcos hacia Europa y Asia, "a lugares donde no hay energía". Según detalló, la proyección contempla exportaciones por US$10.000 millones anuales durante los próximos 20 años, lo que representaría un ingreso total de US$200.000 millones.

"Es un proyecto muy robusto, porque exportamos petróleo y gas. Y puede haber inversiones extranjeras gracias al RIGI", sostuvo.

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En ese sentido, Marín destacó la importancia de planificar el desarrollo energético a largo plazo y afirmó que las decisiones de la compañía no están condicionadas por los cambios políticos.

"Cuando el presidente Javier Milei me dijo de venir a trabajar, yo soy un hombre que trabajo para YPF, para el largo plazo y para la Argentina. Lo que declara uno u otro no le damos importancia", señaló.

"Nosotros estamos construyendo para el futuro y para las inversiones. Yo en 2045 ojalá esté vivo, pero de lo que estoy seguro es de que la Argentina va a exportar millones de dólares", agregó.

Además, Marín sostuvo que el país será el segundo exportador mundial de etanol, el quinto exportador mundial de líquidos utilizados en garrafas y el sexto exportador de gas natural.

Respecto del proyecto, el CEO de YPF indicó que actualmente se encuentra en la etapa de financiamiento, prevista para finalizar a fin de año. "A partir del año que viene empiezan las obras, que son muy grandes", afirmó.

"En los próximos cuatro años vamos a invertir 29.000 millones de dólares", concluyó. (NA)