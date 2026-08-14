Cuál es la idea del Gobierno para aumentar la oferta de créditos hipotecarios

El Ministerio de Economía analiza alternativas para la aplicación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para mejorar la oferta de créditos hipotecarios.

Según explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, el plan consiste en que el FGS licite plazos fijos de largo plazo entre los bancos para que estos dispongan de liquidez suficiente y así otorgar hipotecas.

De esta manera, el Estado busca cubrir el bache de financiamiento que hoy impide una mayor oferta de préstamos para la compra de propiedades.

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Esta iniciativa surge tras una serie de reuniones con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y representantes del sector financiero. Por su parte, Caputo detalló que se busca una alternativa efectiva donde el FGS licite “plazos fijos para que las entidades bancarias puedan licitar tasa de manera transparente”.

“El FGS no puede estar comprando hipotecas de personas humanas porque es su trabajo”, aclaró el funcionario sobre las propuestas anteriores de intervención directa.

El diagnóstico oficial señala que el principal obstáculo actual es el descalce de plazos. Mientras los depósitos en el mercado de capitales argentino son mayoritariamente a corto plazo, los créditos para vivienda se extienden por décadas.

“El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días”, puntualizó el titular de la cartera económica.

El uso de los recursos del FGS, que tienen un objetivo de inversión a largo plazo, permitiría que los bancos ofrezcan mejores condiciones de financiamiento.

La propuesta de licitación busca que los bancos compitan por el fondeo estatal ofreciendo rendimientos atractivos. Caputo ejemplificó que, si se trata de un plazo fijo a dos años, un banco podría decir: “Yo estoy dispuesto a pagar UVA + 3, mientras que para plazos de cinco años la oferta podría ser UVA + 4”.

En función de estas tasas, el FGS decidirá el destino de los fondos para incentivar la oferta de crédito hacia la demanda de viviendas.

Este plan se complementa con la flexibilización de préstamos en dólares para empresas del sector construcción.

Los desarrolladores inmobiliarios han manifestado al Gobierno que requieren financiamiento para iniciar nuevos proyectos. "Mira, tenemos la tierra, tenemos un 20% de capital; si consiguiéramos un 30% más nos largaríamos", citó el ministro respecto a los pedidos del sector.

El objetivo oficial es que el crédito impulse tanto la oferta de nuevas construcciones como la demanda de los compradores finales.

En cuanto a los deudores hipotecarios que enfrentan dificultades por la inflación, Caputo ratificó que no habrá subsidios estatales. (N/A)