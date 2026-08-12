En Punta Alta y en Médanos se juega un postergado y un adelantado de la LBB Bronce
Se enfrentan Sporting-Barracas y Caza y Pesca-Whitense.
deportes@lanueva.com
Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.
Twitter: @rodriguezefe
Instagram: ferodriguez_
Dos partidos correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce "Municipalidad de Villarino" se disputarán esta noche, cuando se midan Sporting-Barracas, en cancha de Espora, y Caza y Pesca ante Whitense, en Médanos.
En Punta Alta, desde las 21 y con arbitraje de Emanuel Sánchez y Ariel Di Marco, completarán la segunda fecha, que comenzó el domingo con los triunfos de Pellegrini, Bahiense del Norte B, Los Andes, Caza y Pesca, y Fútbol y Tenis (Buratovich).
El rojinegro debutó en este tramo con un triunfazo ante Bahiense B, en el Manu Ginóbili, 66 a 62.
Barracas, por su parte, tendrá por primera vez en el banco al entrenador Mario Errazu, quien reemplazó a Albano Schneider.
En cuanto a novedades, el albiazul que le ganó a Los Andes en la fecha inaugural, 75 a 56, contará con plantel completo, lo mismo que su rival.
Cuando se enfrentaron en el primer tramo, Barracas le ganó en El Bosque a Sporting, 75 a 57.
El otro partido se disputará en Médanos, a partir de las 21.15, adelanto de la tercera fecha, y lo dirigirán Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.
Los locales, ganadores del primer tramo, continuaron en la reanudación del torneo con su positivo andar, superando en las dos primeras fechas a Fortín (75-46) y Sportivo B (67-59).
Hoy cuentan con el regreso de Juan Cruz Redivo, recuperado de su lesión.
En tanto, Los Aviones Azules, que perdieron sus dos primeros compromisos, frente a Bella Vista (90-85) y Pellegrini (76-54), no contarán nuevamente con Agustín Almirón, que fue papá y Jeremías Burgos (rodilla), afuera hasta septiembre.
Como antecedente, la vez que se cruzaron, se impuso Caza y Pesca, 76 a 66.
Posiciones
El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:
1º) Pellegrini (11-2), 14 puntos
2º) Bahiense B (10-3), 13
2º) Caza y Pesca (9-4), 13
4º) Barracas (10-2), 12 (*)
5º) Sportivo B (8-5), 11,5
5º) Los Andes (7-6), 11,5
7º) Sporting (7-5), 10,5 (*)
7º) Whitense (6-7), 10,5
9º) Bella Vista (4-9), 10
10º) Velocidad B (3-10), 9,5
11º) Fútbol y Tenis (2-11), 9
12º) Fortín Club (0-13), 7,5
(*) Tienen un partido menos.