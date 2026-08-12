En Punta Alta y en Médanos se juega un postergado y un adelantado de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Dos partidos correspondientes al segundo tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce "Municipalidad de Villarino" se disputarán esta noche, cuando se midan Sporting-Barracas, en cancha de Espora, y Caza y Pesca ante Whitense, en Médanos.

En Punta Alta, desde las 21 y con arbitraje de Emanuel Sánchez y Ariel Di Marco⁩, completarán la segunda fecha, que comenzó el domingo con los triunfos de Pellegrini, Bahiense del Norte B, Los Andes, Caza y Pesca, y Fútbol y Tenis (Buratovich).

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El rojinegro debutó en este tramo con un triunfazo ante Bahiense B, en el Manu Ginóbili, 66 a 62.

Barracas, por su parte, tendrá por primera vez en el banco al entrenador Mario Errazu, quien reemplazó a Albano Schneider.

En cuanto a novedades, el albiazul que le ganó a Los Andes en la fecha inaugural, 75 a 56, contará con plantel completo, lo mismo que su rival.

Cuando se enfrentaron en el primer tramo, Barracas le ganó en El Bosque a Sporting, 75 a 57.

El otro partido se disputará en Médanos, a partir de las 21.15, adelanto de la tercera fecha, y lo dirigirán Juan Gabriel Jaramillo y Lucas Andrés.

Los locales, ganadores del primer tramo, continuaron en la reanudación del torneo con su positivo andar, superando en las dos primeras fechas a Fortín (75-46) y Sportivo B (67-59).

Hoy cuentan con el regreso de Juan Cruz Redivo, recuperado de su lesión.

En tanto, Los Aviones Azules, que perdieron sus dos primeros compromisos, frente a Bella Vista (90-85) y Pellegrini (76-54), no contarán nuevamente con Agustín Almirón, que fue papá y Jeremías Burgos (rodilla), afuera hasta septiembre.

Como antecedente, la vez que se cruzaron, se impuso Caza y Pesca, 76 a 66.

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (11-2), 14 puntos

2º) Bahiense B (10-3), 13

2º) Caza y Pesca (9-4), 13

4º) Barracas (10-2), 12 (*)

5º) Sportivo B (8-5), 11,5

5º) Los Andes (7-6), 11,5

7º) Sporting (7-5), 10,5 (*)

7º) Whitense (6-7), 10,5

9º) Bella Vista (4-9), 10

10º) Velocidad B (3-10), 9,5

11º) Fútbol y Tenis (2-11), 9

12º) Fortín Club (0-13), 7,5

(*) Tienen un partido menos.