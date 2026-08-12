Suspenden turnos en una dependencia del Hospital Naval tras un incendio
Hubo un foco ígneo que no causó heridos ni daños de consideración.
El Hospital Naval Puerto Belgrano informó que se suspenden los turnos asignados para mañana jueves 13 y la atención en los servicios de Odontología, Oftalmología y Otorrinolaringología, que se prestan en el Pabellón VIIº de la base naval.
Esta mañana se produjo un incendio que afectó un depósito del Pabellón VIIº del HNPB, por lo que debieron desalojar el área por precaución.
El foco ígneo fue rápidamente controlado y no se registraron heridos ni daños materiales de consideración.
Desde el HNPB aseguraron que los turnos serán reprogramados oportunamente.