Goyena prepara el "Abuelazo", una jornada para disfrutar, bailar y compartir

El Centro de Jubilados y Pensionados de Goyena será escenario, mañana del “Abuelazo”, una propuesta pensada para que las personas mayores disfruten de una jornada diferente, con música, baile, sorteos y servicio de cantina.

La actividad comenzará a las 10 y tendrá entrada libre y gratuita. Además, no se cobrará el uso de las mesas, con el objetivo de que la convocatoria sea abierta a toda la comunidad.

Mariel Llull Andreu, en representación de la institución, explicó que la iniciativa nació a partir del trabajo conjunto de las talleristas de PAMI y del Municipio que desarrollan actividades en el Centro de Jubilados.

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“Es una manera de hacer que los abuelos disfruten de una jornada diferente y que quienes todos los años organizan el almuerzo anual, esta vez puedan ser ellos los que disfruten de sociabilizar, bailar y pasar un buen momento”, señaló.

La organización está a cargo de un grupo de colaboradores, bajo la supervisión de la comisión directiva del Centro de Jubilados y Pensionados de Goyena.

Durante la jornada habrá música con ritmos de distintas décadas y una original propuesta denominada “A la carta”, mediante la cual los asistentes podrán depositar en una urna el nombre del tema o ritmo musical que deseen bailar. También se realizarán numerosos sorteos y habrá otras sorpresas para el público.

El evento contará con un esmerado servicio de cantina, donde se ofrecerán choripanes, lomitos, hamburguesas, pizzas, papas fritas, tortas, helados y bebidas a precios accesibles.

Debido a que la capacidad del salón es limitada, desde la organización ya se encuentran reservando lugares. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (2923) 567169 o (291) 4678713.

Llull Andreu destacó que todo lo recaudado durante la jornada será destinado al Centro de Jubilados, institución que continúa siendo un espacio de encuentro para la comunidad, donde funcionan talleres de PAMI y del Municipio y se desarrollan distintas actividades.

En ese sentido, recordó además que la publicación del libro sobre la historia de Goyena, presentado el año pasado, tuvo una muy buena recepción. “Con lo recaudado logramos construir un baño más en el sector donde se dictan los5 talleres, lo que también permitirá alquilar otro espacio del Centro”, concluyó.