Pringles: dos menores detenidos por agredir a una pareja con un cuchillo

La policía de Coronel Pringles informó que detuvo a dos menores por agredir con un arma blanca a una pareja que se encontraba dentro de su auto en el sector del boulevard José García.

Según informaron fuentes oficiales tres menores de edad se acercaron al auto en el que se encontraba una pareja al que le pidieron un cigarrillo, ante la negativa uno de los jóvenes rompió el vidrio trasero derecho del Volkswagen Gol y otro cortó con un cuchillo la cara del hombre, mientras que la mujer recibió un golpe de puño en la cara.

Personal policial pudo detener a dos de los involucrados, uno de 15 y otro de 16 años de edad, mientras que no pudo dar con el tercero. Además, ser recuperó un cuchillo, posiblemente utilizado para la agresión.

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El hombre de 33 años y la mujer de 27 fueron atendidos en el hospital local y pudieron testificar lo ocurrido a las autoridades. Los detenidos fueron trasladados a la dependencia local y puestos a disposición de la Justicia.

La representante del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Número Uno del Departamento Judicial Bahía Blanca ordenó que los aprehendidos fueran restituidos a sus progenitores. La investigación continúa su curso, y todas las pruebas de este hecho se han puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Agencia Pringles