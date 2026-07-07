Las consultoras prevén que el IPC baje del 2% desde agosto y proyectan un dólar a $1.673 para fin de año

Las expectativas de inflación continúan mostrando una tendencia a la baja, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

De acuerdo con las proyecciones de consultoras y entidades financieras, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será de 2% en junio y repetirá ese registro en julio, mientras que desde agosto perforaría ese nivel por primera vez en varios meses.

Al mismo tiempo, el informe oficial anticipa que la inflación acumulada en 2026 se ubicaría en torno al 30%, mientras que el dólar oficial alcanzaría los $1.673 hacia fines de diciembre.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Qué esperan las consultoras para la inflación

En la sexta encuesta del año, los participantes del REM ajustaron levemente a la baja sus previsiones para junio y ubicaron la inflación mensual en 2%, una décima menos que en el relevamiento anterior.

Entre el grupo de consultoras y bancos que históricamente realizaron las estimaciones más precisas, conocido como el Top 10, la proyección fue aún menor: 1,9%, dos décimas por debajo del informe previo.

Cuándo bajaría la inflación del 2%

Uno de los datos más relevantes del informe es que la inflación mensual rompería el piso del 2% a partir de agosto.

Las estimaciones del REM indican el siguiente recorrido:

Junio: 2%

Julio: 2%

Agosto: 1,8%

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,7%

Diciembre: 1,8%

Además, el Banco Central destacó que la dispersión entre las proyecciones de los analistas sigue siendo baja, lo que refleja un mayor consenso sobre la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria durante la segunda mitad del año.

Qué pasará con el dólar, según el REM

En materia cambiaria, las consultoras y bancos que participan del relevamiento estiman que el dólar oficial cerrará el año en torno a los $1.673.

La proyección acompaña un escenario de menor inflación mensual y forma parte de las expectativas del mercado respecto de la evolución de la economía durante los próximos meses.

Si bien se trata de estimaciones privadas recopiladas por el Banco Central y no de un pronóstico oficial del organismo, el REM es uno de los principales indicadores que siguen inversores, empresas y analistas para anticipar la evolución de variables clave como la inflación, el dólar y la actividad económica. (N/A)