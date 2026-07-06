Con diputados y senadores, el Gobierno prepara una postal de unidad para el 9 de Julio en Tucumán

El Gobierno prepara una fuerte presencia de funcionarios y legisladores libertarios para el acto del 9 de Julio en San Miguel de Tucumán, en un intento de reforzar la idea de un relanzamiento de la gestión de Javier Milei tras la salida de Manuel Adorni.

El mandatario llegará el miércoles por la noche a la capital tucumana acompañado por gran parte de su Gabinete nacional. En la comitiva también se sumarán figuras libertarias del Senado y la Cámara de Diputados.

El acto ya está marcado en la previa por la presencia confirmada de la vice Victoria Villarruel, distanciada de Milei por acusaciones de “traición”. La organización del acto está a cargo de las autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador Osvaldo Jaldo.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Milei tendrá detrás a un nutrido grupo de funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza. Se descarta la presencia de Diego Santilli, recientemente asumido como reemplazante de Adorni en la jefatura de Gabinete, así como la del resto de los titulares de los distintos ministerios. El ministro coordinador tiene una profunda relación con el gobernador tucumano desde que asumió el rol como ministro del Interior.

Por el bloque libertario de Diputados confirmaron su presencia Mariano Campero (Tucumán), Eliana Bruno y María Gabriela Flores (Salta), Bárbara Andreussi (Jujuy) y Adrián Brizuela (Catamarca), además del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni. Por el Senado también viajarán la jefa de bloque, Patricia Bullrich, y el presidente provisional de la Cámara, Bartolomé Abdala, junto a los salteños Gonzalo Guzmán Coraita y María Emilia Orozco, y el formoseño Francisco Paoltroni.

El Gobierno también apuesta a que en la foto de Milei en Tucumán tenga músculo política con la presencia de varios de los gobernadores aliados.

Antes del viaje a Tucumán, la gestión oficialista tendrá su primera reunión de la mesa política ya sin Adorni. El cónclave será este miércoles a las 17 en el despacho de Santilli y con presencia de Karina Milei, Bullrich, el subsecretario de presidencia Eduardo “Lule” Menem, el asesor Santiago Caputo y el enlace del Ejecutivo con el Congreso, Ignacio Devitt.

Ceremonia nocturna y Villarruel

La ceremonia comenzará en la noche del 8 de julio con una “vigilia patria” en la Casa Histórica de la Independencia y espectáculos artísticos abiertos al público, previos a la llegada de la medianoche que marca el inicio de los 210 años de la Independencia argentina.

Villarruel fue invitada formalmente por la administración de Jaldo y no por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei. Al igual que ocurrió en el acto por el Día de la Bandera, se espera que participe de la ceremonia respetando el protocolo, en su rol de presidenta del Senado. (con información de TN)