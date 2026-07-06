Condenan a 9 años de prisión a un imputado de violar a su hijastra

Al declarar culpable al imputado, el jurado se inclinó por la calificación legal intermedia.

La pena de nueve años de prisión deberá cumplir un acusado que en juicio por jurados fue declarado culpable de violar a su hijastra, cuando la víctima era menor y convivía con él.

El fiscal de delitos sexuales, Marcelo Romero Jardín, había pedido 15 años de cárcel para el procesado, mientras que el defensor Sebastián Martínez había solicitado seis años de prisión para su cliente.

La fiscalía le imputó al acusado dos hechos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por su convivencia con la víctima (penas de 8 a 20 años de prisión), pero el jurado optó por la figura del delito menor incluido y lo condenó por estupro agravado, que prevé penas menores.

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Romero Jardín también le atribuyó al denunciado abuso sexual simple, porque en reiteradas ocasiones habría manoseado partes íntimas de la menor por arriba de su ropa y contra su voluntad.

En relación con estos tocamientos, la votación se estancó en 9 votos y para que no sea necesario hacer nuevamente el juicio completo, el fiscal desistió de acusar al procesado de abuso sexual simple y el jurado emitió veredicto de no culpabilidad.

En este caso el imputado fue declarado culpable (por mayoría, 10 votos de 12) de dos hechos de estupro agravado por la convivencia preexistente con un menor de 18 años, delito que prevé penas de 6 a 10 años de prisión, según el segundo párrafo del artículo 120 del Código Penal.

El delito de estupro consiste en acceso carnal a una menor de entre 13 y 15 años, por seducción y aprovechándose de la inmadurez sexual de la víctima.

Los abusos ocurrieron entre diciembre de 2021 y el 10 de septiembre de 2022, cuando la damnificada tenía entre 12 y 13 años, en el domicilio que compartían en el barrio Progreso de Bahía Blanca.

Claudia Fortunatti actuó como jueza técnica durante el debate popular, en representación del Tribunal en lo Criminal Nº 2 bahiense.