Kristalina Georgieva cenó con empresarios del "círculo rojo" en el cierre de su primera jornada en la Argentina

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo este lunes por la noche una reunión con un grupo de destacados empresarios argentinos en el Palacio Duhau, en el barrio porteño de Recoleta, como cierre de su primera jornada de actividades en el país.

El encuentro fue organizado por el propio organismo internacional y no contó con la participación de funcionarios del Gobierno, sino que reunió a una decena de referentes del denominado "círculo rojo" empresario, convocados por la representación local del FMI.

La lista de invitados para la cena se manejó con absoluta reserva e incluyó a representantes de sectores estratégicos como energía, finanzas, tecnología, comercio e inversiones.

Entre los asistentes estuvieron Eduardo Elsztain, presidente de IRSA; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy (PAE); Jorge Brito, presidente de Banco Macro y Genneia; Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina; Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá; Mariana Schoua, presidenta de AmCham; e Isela Costantini, asesora del directorio del Grupo ST, entre otros referentes empresariales.

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A su vez, la titular del organismo estuvo acompañada por funcionarios que pertenecen a su equipo, como el jefe de Misión del FMI, Joyce Wong; y el director y el vicedirector del Departamento del Hemisferio Occidental, Nigel Chalk y Luis Cubeddu.

La reunión se realizó después de una intensa agenda oficial que incluyó una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una reunión de Gabinete ampliada y una actividad con estudiantes universitarios.

Durante la jornada, Georgieva volvió a destacar la marcha del programa económico argentino y expresó su respaldo a las reformas impulsadas por el Gobierno.

La agenda de la titular del FMI continuará este martes con una visita a Vaca Muerta, donde recorrerá el bloque Loma Campana junto al presidente de YPF, Horacio Marín. La recorrida forma parte del interés del organismo por conocer el potencial energético argentino y uno de los proyectos que el Gobierno considera clave para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas. (N/A)