La delegación argentina ya tiene definido a los boxeadores para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La Federación Argentina de Box oficializó la nómina de atletas masculinos para representar a la Argentina en los XIII Juegos Suramericanos que irán en septiembre en nuestro país.

Se trata de diez boxeadores que superaron satisfactoriamente el Torneo Nacional Masculino de Mayores en Villa Gobernador Gálvez, hasta la semana pasada.

Quienes levantaron el título nacional y sacaron pasaje a los Juegos son Gonzalo Ebenau (49 kg, Buenos Aires), Lautaro Gómez (52 kg, Buenos Aires), Jair Assat (56 kg, San Luis), Santiago Celes (60 kg, Buenos Aires), Thiago Maza (64 kg, Buenos Aires), Mateo Tavarone (69 kg, Buenos Aires), Marcos Mendoza (75 kg, Buenos Aires), Nahuel Roldán (81 kg, Buenos Aires), Pedro Arjona (91 kg, Buenos Aires) y Kevin Asman (+91 kg, Buenos Aires).

El boxeo, uno de los deportes con mayor tradición, se llevará a cabo en Rafaela, ciudad que será una de las tres sedes principales del evento junto a Rosario y Santa Fe capital.

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En cuanto a la competencia, los combates serán evaluados mediante un sistema de puntuación electrónica, aplicando el denominado “sistema de 10 puntos”, conforme a los estándares internacionales.

Cada combate estará compuesto por tres rondas, cada una con una duración de tres minutos, intercaladas por un período de descanso de un minuto. La competencia será a través del sistema de eliminación directa y los perdedores de las semifinales obtendrán medalla de bronce.

Los Juegos, que irán del 12 al 26 de septiembre, contarán con un programa sensacional y numeroso, reuniendo actividad de 43 deportes y, desprendiéndose además, un total de 60 disciplinas. De ellas, unas 26 (restan definir detalles...) serán clasificatorias a los Juegos Panamericanos Lima 2027 (el paso previo a LA28).

Participarán más de 4000 atletas de 15 países. Además de Argentina, estarán representados Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Además de las tres sedes principales, el sóftbol se desarrollará en Paraná; el surf, por su naturaleza, irá en Mar del Plata; el bowling, en el Shopping Norcenter de Munro, Buenos Aires; y el tiro deportivo en Recreo, otra ciudad santafesina.

Puntualmente, el boxeo se desarrollará del 13 al 18 de septiembre en el estadio Invencible Rafaela. El nuevo edificio, con capacidad para 3000 espectadores, se encuentra emplazado dentro del predio Distrito Joven, donde también se ubica la Villa Suramericana y el velódromo.

Todas las ediciones

1978 - La Paz (Bolivia)

1982 - Rosario (Argentina)

1986 - Santiago (Chile)

1990 - Lima (Perú)

1994 - Valencia (Venezuela)

1998 - Cuenca (Ecuador)

2002 - Belém, Curitiba, Río de Janeiro y São Paulo (Brasil)

2006 - Buenos Aires (Argentina)

2010 - Medellín (Colombia)

2014 - Santiago (Chile)

2018 - Cochabamba (Bolivia)

2022 - Asunción (Paraguay)

2026 - Santa Fe (Argentina)

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)