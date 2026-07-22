Con varios proyectos, evalúan una prórroga en el servicio de colectivos de Bahía Blanca

Con varios proyectos y alternativas, el Concejo Deliberante evalúa otorgar una prórroga a las empresas que explotan las diferentes líneas de colectivos en Bahía Blanca.

El contrato que vincula a las firmas San Gabriel, Rastreador Fournier y Bahía Transporte Sapem caducó el pasado 1 de julio y mientras la comuna finaliza los nuevos pliegos solicitó extender los contratos por lo menos un año.

En el pedido se afirma que el retiro de subsidios del Estado Nacional en 2023 perjudicó al sistema y que los subsidios provinciales resultan insuficientes para el correcto funcionamiento del sistema.

También se explica que los daños provocados por la inundación postergaron el nuevo llamado a licitación y que el sistema se encuentra en emergencia.

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El expediente no reunió los acuerdos necesarios de los diferentes bloques y se empezaron a evaluar diferentes alternativas.

Una de las opciones que se plantearon en el Concejo Deliberante es la extensión de la prórroga por seis meses, aunque la idea todavía no tiene el acuerdo de los 13 concejales que se necesitan para que resulte aprobada. En los pasillos de Sarmiento 12 especulan con que es la que finalmente reuniría el apoyo de la mayoría.

Desde la Libertad Avanza también presentaron una alternativa: pretenden una prórroga de 4 meses (extensible por 2 meses más), donde se le exige al D.E. informes de avance en el proceso de desarrollo de los pliegos y la licitación y especial atención en puntos clave como realizar estudios de demanda, diseño de recorridos, análisis económico, modelos de licitación y cronograma.

Además pretenden tener conocimiento y usar datos de SUBE y GPS combinados con la participación activa de los vecinos usuarios, evaluar técnica y económicamente la subdivisión del sistema de transporte en paquetes de líneas y crear auditorías semestrales con participación ciudadana para aplicar sanciones o premios a las empresas.

Los diferentes bloques del legislativo deberán llegar a algún acuerdo para el próximo jueves, ya que la iniciativa original se encuentra en el orden del día de la sesión que se realizará sobre el mediodía.