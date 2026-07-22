Aumenta el boleto de colectivo en Bahía: la tarifa plana costará $1.941,51

A partir de este jueves 23 de julio entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para el transporte público urbano de Bahía Blanca, luego de la actualización dispuesta por la Ordenanza 22.363 y el Decreto 1199/2026.

Con el incremento, el boleto plano para la primera sección pasará a costar $1.941,51, mientras que la segunda sección tendrá un valor de $2.175,70. En tanto, los viajes hacia General Daniel Cerri ascenderán a $2.292,66 y los correspondientes a Cabildo costarán $3.679,83.

El nuevo esquema también contempla tarifas diferenciadas para pasajeros frecuentes, estudiantes y beneficiarios de la tarifa social.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el caso de los pasajeros frecuentes A, los valores serán de $1.164,91 para la primera sección, $1.305,42 para la segunda, $1.375,60 para Cerri y $2.207,90 para Cabildo.

Para los pasajeros frecuentes B, las tarifas quedarán en $1.456,13, $1.631,78, $1.719,50 y $2.759,87, respectivamente.

Los estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario abonarán $970,75 en la primera sección, $1.087,85 en la segunda, $1.146,33 para Cerri y $1.839,91 para Cabildo.

En tanto, quienes accedan a los atributos sociales pagarán $873,68 en la primera sección, $979,07 en la segunda, $1.031,70 para Cerri y $1.655,92 para Cabildo.

Las personas con discapacidad continuarán viajando sin cargo.

Además, se mantendrá vigente el boleto combinado, que permite utilizar dos líneas dentro del plazo de una hora, con el beneficio de que el segundo viaje es gratuito.

Quiénes acceden a la tarifa con atributo social

El beneficio alcanza a:

• Jubilados y pensionados.

• Personal del trabajo doméstico.

• Veteranos de la Guerra de Malvinas.

• Monotributistas sociales.

• Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

• Beneficiarios de la Asignación por Embarazo.

• Participantes del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

• Beneficiarios del seguro por desempleo.

• Beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo.

• Participantes del programa Promover Igualdad de Oportunidades.

• Estudiantes del programa Progresar.

• Beneficiarios del programa Volver al Trabajo.

• Beneficiarios del Programa Acompañamiento Social.

• Titulares de pensiones no contributivas.