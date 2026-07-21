Mapfre reafirma su compromiso con Bahía Blanca y el desarrollo del sur bonaerense

Mapfre realizó una visita institucional a Bahía Blanca encabezada por su CEO, Jorge Cruz, y el Director de Negocios y Clientes, Martín Agostino.

La jornada incluyó encuentros de trabajo con la red comercial de la región para revisar resultados, analizar oportunidades de crecimiento y alinear los principales objetivos para el sur bonaerense, una zona con creciente relevancia por su actividad logística, agroindustrial y portuaria.

La relación de Mapfre con Bahía Blanca cuenta con más de tres décadas de trayectoria. Actualmente, la oficina representa uno de los polos de desarrollo más importantes de la compañía en la región, acompañando tanto a clientes particulares como a empresas vinculadas a sectores productivos estratégicos.

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En una ciudad con fuerte dinamismo económico, Mapfre brinda soluciones para comercios, flotas, vida colectivo y seguros patrimoniales, contribuyendo a la protección de personas, pymes y grandes empresas.

La oficina de Bahía Blanca coordina la actividad de 15 oficinas del sur bonaerense, atiende a más de 18.000 clientes y trabaja junto a una red de 160 productores asesores, consolidándose como un punto clave dentro de la estrategia comercial de la compañía.

En los últimos años, Mapfre fortaleció su posicionamiento en la región mediante una propuesta basada en la cercanía, el asesoramiento profesional y la incorporación de herramientas digitales que facilitan la contratación y gestión de seguros.

2026 representa un año relevante para la compañía, que continúa avanzando en la evolución de su marca, sus canales y sus procesos con el objetivo de ofrecer una experiencia cada vez más simple y cercana para clientes y productores.

Con esta visita, Mapfre ratifica su compromiso con Bahía Blanca y el desarrollo de toda la región, fortaleciendo su presencia territorial y acompañando el crecimiento de clientes, productores y empresas.