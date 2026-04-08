Qué es el CBU y por qué lo piden para sacar un préstamo

Cuando empezás a buscar financiamiento por internet, te vas a dar cuenta de que la mayoría de las empresas te piden una serie de datos básicos para avanzar con la solicitud. Además de tu documento de identidad, hay un requisito que nunca falta: tener una cuenta bancaria a tu nombre.

Para muchas personas, el mundo de los trámites financieros puede resultar confuso, sobre todo cuando aparecen siglas técnicas. Sin embargo, hoy el mercado se volvió mucho más accesible. Si estás buscando opciones rápidas y sin tanta burocracia, plataformas como MoneyPanda te ayudan a comparar diferentes alternativas para encontrar préstamos solo con DNI y CBU sin recibo de sueldo, mostrándote cuál se adapta mejor a tu bolsillo sin que pierdas tiempo.

Ahora bien, aunque el proceso sea 100% digital y simplificado, el número de tu cuenta bancaria es indispensable. Vamos a ver de qué se trata exactamente este código y por qué ninguna financiera seria te va a prestar plata si no lo tenés.

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¿Qué es exactamente el CBU?

Las siglas CBU significan Clave Bancaria Uniforme. Es un código único e irrepetible de 22 números que identifica a tu cuenta bancaria dentro de todo el sistema financiero argentino, el cual está regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Pensá en el CBU como si fuera el número de patente de tu auto o el DNI de tu cuenta. No existen dos CBU iguales en todo el país. Esos 22 dígitos no están puestos al azar; la primera parte del código identifica a qué banco pertenece la cuenta y en qué sucursal se abrió, mientras que la segunda mitad corresponde a tu número de cuenta personal.

Sirve fundamentalmente para poder enviar y recibir transferencias de dinero de un banco a otro, pagar impuestos o, como en este caso, recibir el dinero de un crédito.

CBU vs. CVU: ¿Es lo mismo a la hora de pedir plata?

Es muy común confundir el CBU con el CVU (Clave Virtual Uniforme). Aunque ambos cumplen la misma función (identificar una cuenta para mover plata), la diferencia está en la institución que te lo otorga.

El CBU te lo da un banco tradicional (como el Nación, Provincia, Galicia, Santander, etc.) o un banco digital regulado como tal (como Brubank). En cambio, el CVU es el código que te dan las billeteras virtuales o fintech (como Mercado Pago, Ualá o Personal Pay).

A la hora de pedir un préstamo, tenés que prestar mucha atención a los requisitos de la financiera. La gran mayoría exige un CBU tradicional para depositarte el dinero y cobrar las cuotas, aunque cada vez hay más empresas tecnológicas que también aceptan CVU.

¿Por qué las financieras exigen el CBU?

Si vas a pedir plata de forma online, no hay manera de que te den los billetes en la mano. El sistema digital necesita conectar a la financiera con tu bolsillo, y el puente para hacer eso es tu CBU. Lo piden por tres motivos fundamentales:

Acreditación rápida y segura

Cuando la financiera aprueba tu solicitud, necesita saber a dónde enviar los fondos. Al ingresar tu CBU, la empresa hace una transferencia inmediata. Gracias a este código, se aseguran de que la plata llegue exactamente a tu cuenta y no se pierda en el sistema ni le llegue a otra persona por error.

El sistema de débito automático para las cuotas

Este es el punto más importante para la empresa que te presta el dinero. Al informar tu CBU, generalmente estás autorizando a la financiera a que te debite automáticamente el valor de la cuota todos los meses. Esto significa que cuando llega la fecha de vencimiento, el sistema de la financiera se conecta con tu banco y descuenta el monto de la cuota directamente de tu saldo. Esto le da seguridad a la empresa de que vas a pagar, y a vos te ahorra el trabajo de tener que acordarte de hacer una transferencia manual o ir a un Pago Fácil.

Validación de identidad y prevención de fraudes

El mercado financiero digital es muy estricto con la seguridad. Las empresas te exigen que el CBU esté a tu nombre. No podés pedir un préstamo a tu nombre y pasar el CBU de tu pareja, un amigo o un familiar. Al cruzar los datos de tu DNI con el titular del CBU, la financiera comprueba que realmente sos vos la persona que está pidiendo la plata y evita que un estafador saque un crédito a tu nombre y se lo transfiera a su propia cuenta.

¿Es seguro compartir mi número de CBU por internet?

Esta es una de las dudas más frecuentes. La respuesta corta es sí: es totalmente seguro compartir tu CBU.

Como dijimos antes, el CBU es como tu dirección postal. Si alguien tiene tu dirección, puede mandarte una carta (o en este caso, transferirte plata), pero no puede entrar a tu casa a robarte los muebles. Con el CBU pasa lo mismo: sirve para que te depositen dinero o para adherir débitos automáticos que vos previamente autorizaste mediante un contrato (como el del préstamo).

Nadie puede vaciarte la cuenta de banco solo por saber tu CBU. Lo que nunca, bajo ningún punto de vista, tenés que compartir son tus contraseñas, tu usuario de home banking, el código de seguridad de tu tarjeta de débito (los 3 números de atrás) ni los tokens de seguridad que te llegan por SMS o WhatsApp.

¿Cómo saber cuál es tu CBU?

Si no te sabés tus 22 números de memoria (algo totalmente normal), hay varias formas rápidas de averiguarlo sin tener que ir a hacer fila al banco:

Desde el Home Banking o la App de tu banco: Ingresás con tu usuario y contraseña, vas a la sección de "Cuentas" o "Mi perfil" y ahí vas a ver detallado tu número de CBU y tu Alias. En un cajero automático: Vas a cualquier cajero de la red de tu banco (Link o Banelco), ponés tu tarjeta de débito, vas a la opción "Consultas", luego "Consulta de CBU" y el cajero te va a imprimir un ticket con los 22 números. En el resumen de cuenta: Si te llega el resumen del banco por mail o en papel, el CBU siempre figura en el encabezado, cerca de tus datos personales.

Conclusión

El CBU es la llave maestra que te permite operar dentro del sistema financiero argentino. Sin este código de 22 números, las financieras no tienen forma de enviarte el dinero de manera segura, ni de comprobar que sos realmente el titular de la cuenta, ni de cobrarte las cuotas mes a mes.

Tener tu cuenta bancaria activa y conocer tu CBU es el paso cero para acceder a cualquier tipo de financiamiento digital. Asegurate de tenerlo a mano la próxima vez que necesites un crédito para que el trámite sea rápido, seguro y sin contratiempos.