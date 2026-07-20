Tras la victoria de Sportiva: "Necesitábamos ganar el clásico", dijo Luca Loiacono

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Pasó otro capítulo del Regional Pampeano A de rugby que entregó el primero de los dos clásicos entre Sociedad Sportiva y Argentino que se disputarán en la fase clasificatoria.

Por la quinta fecha Las Palomas se quedaron con la victoria como locales por 66 a 10, partido que tuvo al tercera línea Luca Loiacono como uno de los jugadores destacados en el ganador.

"Lo necesitábamos. Perder el invicto fue algo que nos dolió. Pero sabíamos que era algo difícil de mantener en un torneo tan complicado como el que estamos jugando", dijo Luca en relación a la racha de 17 victorias consecutivas que se había cortado una fecha antes frente a Mar del Plata Club.

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Las Palomas tuvieron una producción pareja ya que anotaron 33 puntos en cada tiempo.

"Supimos jugarlo bastante bien, nos ayuda para mejorar semana a semana", agregó.

Hubo una dura batalla de forwards contra un rival como el Chancho, que tiene muy buen scrum y exige.

"Siempre a los clásicos se los juega con una intensidad aparte y hace que todos juguemos mejor, tanto nosotros como ellos", agregó "Bebote".

Si bien el Regional Pampeano entró en un receso de dos semanas, para el XV blanco no habrá descanso. El próximo sábado recibirá a Sporting por los cuartos de final del Torneo del Interior B. Se trata de todo un clásico entre los finalistas de la edición 2012 y habituales animadores de las semifinales regionales.

"Hay clima, je. Después de lo que vivimos en la semifinal del TRP del año pasado nos merecemos una revancha", pidió Loiacono, en relación a la semi que Sporting le arrebató a Sociedad Sportiva en La Carrindanga, el año pasado y en la última jugada.

Por otra parte, en el clásico del sábado último Loiacono tuvo otro partido destacado como tercera línea, llevando el juego adelante, bancando en defensa y consiguiendo uno de los diez tries del equipo.

"Volví a una posición de tercera línea que me sienta muy cómodo y me gusta". sostuvo.

Esta es la entrevista completa: