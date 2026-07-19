Un clic que acerca la salud: la telemedicina se instaló en Bahía

La tecnología ya no es una promesa de futuro para el sistema de salud. En Bahía Blanca, comenzó a formar parte de la atención cotidiana. Desde el año pasado, el municipio puso en funcionamiento un programa de telemedicina que, de manera gratuita y durante las 24 horas de los siete días de la semana, permite a miles de vecinos acceder a una consulta médica sin moverse de sus casas.

En plena época invernal, cuando la demanda sobre las guardias y los centros de salud suele incrementarse, la comuna intensificó el uso de esta herramienta, concebida para fortalecer el primer nivel de atención y ampliar las puertas de ingreso al sistema sanitario.

El mecanismo es sencillo. A través de la plataforma MiBahía, cualquier vecino, tenga o no obra social, puede acceder desde un teléfono celular, una computadora o cualquier dispositivo con conexión a internet a una consulta no urgente de clínica médica o pediatría. Un clic permite iniciar el contacto con un profesional y obtener una respuesta médica en tiempo real.

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Pero detrás de esa simpleza hay una transformación más profunda: la posibilidad de acercar la atención sanitaria a la vida cotidiana de las personas y construir un sistema más accesible, moderno y articulado.

“Esta iniciativa está pensada también con la idea de volver a generar un sistema de salud que articule los diversos niveles de prestación y los niveles distintos de acceso a la salud de nuestra comunidad, de nuestra población”, señaló el intendente Federico Susbielles.

Y agregó: “Está al alcance de todos los vecinos. Desde MiBahía se puede acceder desde un teléfono, dispositivo o computadora. Y se pueden realizar consultas, recibir prescripciones médicas, activación del sistema de emergencia y articulación con unidades sanitarias y centros de salud”.

Guardia activa

La telemedicina funciona como una herramienta especialmente útil para las consultas de baja complejidad. La idea es resolver de manera rápida aquellas situaciones que no requieren una atención presencial inmediata, evitando traslados innecesarios y reduciendo la presión sobre las guardias.

“Este sistema funciona como una guardia activa para consultas de código verde, lo que permite resolver situaciones de manera rápida y reducir la ansiedad, especialmente en pediatría durante horarios nocturnos”, explicó el secretario de Salud, Federico Bugatti.

El servicio es financiado íntegramente por el Municipio. En los casos en que el paciente cuenta con obra social o prepaga, la comuna se encarga de gestionar el cobro correspondiente, sin que el vecino deba realizar trámites ni afrontar costos.

La atención está a cargo de un equipo de 15 médicos matriculados en la provincia de Buenos Aires. Durante la consulta, los profesionales pueden emitir recetas electrónicas validadas mediante código QR, reconocidas por farmacias y obras sociales.

Además, la plataforma permite que el sistema actúe cuando la situación excede el alcance de una consulta virtual.

“La atención es brindada por un equipo de 15 médicos matriculados en la provincia de Buenos Aires. Las consultas pueden generar recetas electrónicas validadas con QR, que son reconocidas por farmacias y obras sociales. Además, si el profesional detecta un caso grave, puede derivar la atención directamente al sistema de emergencias 107”, amplió Bugatti.

El programa también avanza hacia la construcción de una futura historia clínica digital, con el objetivo de registrar la información y complementar la atención presencial. La telemedicina, en ese sentido, no busca reemplazar al médico de cabecera, sino sumar una nueva herramienta al sistema.

El próximo paso

La innovación no se detiene en las consultas desde el hogar. El Municipio prepara una nueva etapa del programa: la instalación de cabinas de telemedicina en el sector ubicado junto a la guardia del Hospital Municipal.

La metodología apunta a modificar una escena habitual. Cuando un paciente llegue a la guardia y, tras una primera evaluación, se determine que su cuadro no reviste carácter de emergencia y que deberá afrontar una larga espera, se le ofrecerá la posibilidad de utilizar una de estas cabinas.

A través de una pantalla, podrá comunicarse por videollamada con un médico y ser atendido de manera más rápida.

El sistema busca generar un doble beneficio. Por un lado, resolver con mayor agilidad la consulta de ese paciente. Por otro, familiarizar a la comunidad con la herramienta.

La expectativa es que, una vez que los vecinos conozcan su funcionamiento y comprueben que se trata de un servicio efectivo, puedan recurrir a la telemedicina desde sus propios hogares antes de trasladarse a una guardia.

Una nueva forma

La telemedicina forma parte de una estrategia más amplia de inversión y modernización del sistema sanitario bahiense. En los últimos meses, la gestión municipal inauguró nuevos centros de salud en Villa Harding Green, Ingeniero White y el Centro Favaloro, implementó el plan Materno Infantil, profundizó el programa CasaxCasa y desarrolló un programa específico de Salud Mental, considerado único en su tipo a nivel municipal en el país.

En ese marco, la telemedicina aparece como una herramienta que amplía las posibilidades de atención y permite que el sistema se adapte a las nuevas formas de vinculación de la sociedad con la tecnología.

Una consulta médica a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin costo. Una respuesta rápida para una familia que no sabe cómo actuar durante la madrugada. Una derivación inmediata cuando la situación lo requiere.

La tecnología, en este caso, no reemplaza al sistema de salud: lo acerca. Y todo indica que la telemedicina dejó de ser una experiencia novedosa para convertirse en una pieza cada vez más importante de la atención sanitaria de Bahía Blanca.

Cómo usar el sistema

Acceder al servicio es simple y rápido a través de la plataforma MiBahía. Se hace de la siguiente forma:

1) Ingresar a MiBahia.

2) Seleccionar la opción "Telemedicina".

3) Elegir el tipo de atención: Clínica general (a partir de los 17 años) o Pediatría (hasta los 16 años inclusive, el acceso deberá hacerlo un adulto a cargo).

4) Si se solicita la atención pediátrica ingresar a "Cargar paciente" y completar los datos de la persona que requiere atención (nombre y apellido, DNI, fecha de nacimiento y género)

5) Si se solicita la atención clínica se debe presionar "Iniciar videollamada" directamente.