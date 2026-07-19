Sierra de la Ventana tendrá su propia bandera

El municipio de Tornquist lanzó un concurso abierto a la comunidad para elegir la bandera oficial de la comunidad de Sierra de la Ventana.

El concurso –denominado Una Bandera para Sierra- se extenderá del 7 al 18 de septiembre. Podrán participar personas residentes o nativas de la localidad, así como instituciones.

“La propuesta busca establecer un símbolo que identifique a la localidad y que refleje su historia, identidad, valores, tradición y paisaje, entre otras características que hacen singular a esta comunidad”, se indicó.

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Los participantes particulares deberán tener más de 13 años de edad y acreditar residencia en la localidad.

En cuanto a individuos o grupos que representen a una institución, se determinó que tendrán que contar con el aval de una entidad que tenga sede y desarrolle sus actividades en Sierra.

“La bandera –se estipuló- deberá ser sencilla, clara y distintiva. Los colores utilizados deberán representar alguna característica a destacar, y no se deberá incluir texto”.

“Los dibujos realizados deberán ser de trazo claro y preciso, sin perspectivas ni sombreados, y ser idénticos tanto en el reverso como el anverso de la bandera. No se deberá hacer alusión o referencias religiosas, políticas o bélicas”, se añadió.

Los trabajos podrán presentarse en formato físico o digital, acompañado por una breve descripción de la propuesta presentada que no supere las 250 palabras.

Los participantes deberán presentar dos sobres: el primero, con el trabajo, el texto descriptivo y un seudónimo; el segundo, identificado con el seudónimo, deberá contener los datos reales del autor o los autores.

Los trabajos se recibirán hasta el 18 de septiembre en el Centro Cultural de Sierra de la Ventana, de lunes a viernes, de 9 a 14.

Serán evaluados por un jurado conformado por representantes de instituciones locales, del Ejecutivo municipal y personas idóneas en el ámbito de las artes visuales.

Además, todas las obras admitidas serán exhibidas en una muestra abierta al público. Durante la jornada los vecinos mayores de 13 años podrán votar por el motivo de su preferencia.

La voluntad mayoritaria del público, en su conjunto, tendrá un valor equivalente a un voto dentro de la decisión final del jurado, que será el encargado de determinar el orden de mérito y el trabajo ganador.

El ganador –se determinó- recibirá obsequios, mientras que a todos los participantes se les entregarán diplomas por su participación.

La bandera seleccionada formará parte del Patrimonio de la Municipalidad de Tornquist, así como el resto de los trabajos admitidos.

Por más detalles, se puede enviar un whatsapp al 2914291483 o un mail a la casilla centroculturalsierra@gmail.com.