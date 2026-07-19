Coronel Pringles: nuevos pasos de una obra prioritaria para evitar inundaciones

El municipio de Coronel Pringles comenzó a recibir los tubos y celdas de hormigón que serán utilizados para la ejecución de la obra de desagües del barrio Roca, considerada prioritaria ante los pronósticos de lluvias por encima de lo normal en los meses cálidos, producto del fenómeno El Niño.

Según se indicó, estos insumos son clave “para la ejecución de la nueva infraestructura hidráulica” destinada a “mejorar el drenaje del barrio y reducir el riesgo de anegamientos ante lluvias intensas”.

No se especificó cuándo comenzará la colocación de los tubos y celdas, aunque se advirtió a los vecinos que circulen por el lugar que manejen con precaución ante la presencia de maquinaria pesada.

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La obra comenzó hace dos meses, financiada con fondos municipales. El proyecto técnico fue diseñado por la dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires.

Los primeros trabajos consistieron en movimiento de suelos y remoción de obstáculos en uno de los principales canales de desagüe del sector.

El plan de obra contempla la corrección de la traza del canal y el recambio de la totalidad de las alcantarillas que se encuentran construidas en secciones (con tubos de 1.200 centímetros y celdas cuadrangulares de dos metros por uno y de 1,50 metrs por uno).

Además, se hará el tratamiento de la pared lateral del canal que se encuentra próxima a las viviendas, la consolidación de la calle colectora, y la ejecución de cordón cuneta en calles que lo requieran y de sumideros en lugares específicos para el escurrimiento.

La inversión inicial fue calculada en 200 millones de pesos, mientras que el plazo de ejecución es de tres meses.

“Es una de esas obras que marcan un antes y un después. Durante años los vecinos manifestaron su preocupación cada vez que se anunciaban lluvias importantes. Esta intervención busca brindar mayor tranquilidad y reducir significativamente los problemas que históricamente sufrió el barrio”, sostuvo el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Diego Pelegrinelli.

“El objetivo central es anticiparnos a las lluvias de primavera y verano, que se ha indicado que podrían ser más copiosas de lo normal”, explicó el intendente Lisandro Matzkin días atrás.

El intendente destacó que la obra forma parte de un plan integral de contingencia que el municipio viene desarrollando desde hace tiempo para prepararse ante posibles eventos climáticos extraordinarios.

“Para este año existe una previsión de fenómenos meteorológicos asociados a un posible evento de El Niño, que podrían generar lluvias de mayor magnitud de lo habitual. Por eso venimos trabajando en acciones de prevención, respuesta y recuperación para estar preparados”, indicó.

Además de las obras de infraestructura –remarcó- se hará una limpieza profunda de canales y se implementará un sistema de alerta temprana, con mediciones de niveles de cursos de agua y la coordinación de protocolos de actuación junto a fuerzas de seguridad, Bomberos, Defensa Civil y distintas áreas municipales.

“Estas obras no surgen de una decisión improvisada, sino que forman parte de una planificación integral y de un plan maestro elaborado por profesionales que analizan técnicamente cada situación y determinan cuáles son las soluciones adecuadas para cada sector”, expresó.

Mencionó también que el rol de los vecinos es clave.

“El mantenimiento de canales y desagües es fundamental, pero también necesitamos la colaboración de todos. No arrojar residuos en los canales, mantener limpias las bocas de tormenta y revisar periódicamente los desagües de las viviendas son acciones que ayudan a que todo el sistema funcione correctamente”, remarcó.

Indicó por último que el plan de trabajo es amplio e incluye intervenciones tanto en sectores urbanos como rurales “con el objetivo de que el agua llegue más lentamente a la ciudad y, una vez dentro del sistema de drenaje, pueda evacuar con mayor rapidez”.

“Nos estamos preparando antes de que ocurran los eventos climáticos. Esa es la mejor manera de reducir riesgos y cuidar a los vecinos”, dijo.