Morosidad en alza: se agrava el problema y 1 de cada 3 argentinos con deuda no puede pagar

Claudio Caprarulio, economista y director de la consultora Analytica, explicó los factores que explican el aumento de la mora en los argentinos y cuáles son las principales causas que impulsan el endeudamiento.

Caprarulio sostuvo que desde la consultora obtienen un comportamiento expansivo en la mora: desde 2025 están midiendo una "fuerte suba" en la morosidad, sobre todo en el segmento de las familias.

En ese sentido, indicó que se posiciona en el 16% en mayo -en base a las estimaciones de Analytica- y se agudiza cuando se observa el promedio de personas que poseen dificultades para afrontar los pagos.

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"El número es peor cuando se mira la cantidad de personas que tiene problemas para pagar: 1 de cada 3 argentinos que tienen deuda no la están pudiendo pagar", advirtió en declaraciones radiales.

Un análisis de la consultora 1816, basado en datos del Banco Central (BCRA), expuso que la morosidad en los préstamos alcanzó el 12,7% en las familias argentinas durante el quinto mes, encadenando la decimonovena suba consecutiva y dejando a casi 7 millones de personas fuera del circuito de financiamiento.

"Estamos ante un problema sistémico. Hay varios factores que lo impulsan", precisó y detalló que la caída del poder adquisitivo es uno de los principales factores.

"No es un problema de pronta solución", agregó y sumó que el aumento de las tarifas en los servicios públicos "hizo que las familias tuvieron menos poder adquisitivo para gastar en otros consumos".

El economista también se refirió a los planes de refinanciación que impulsan ciertos bancos, buscando ser una vía de solución al problema de la morosidad. "Esto no va a resolver el problema de tener a más de 5 millones de argentinos que no van a poder volver a endeudarse".

Por último, afirmó que el grupo etario con el mayor porcentaje de mora es el de los menores de 30 años, impulsado por los juegos de apuestas y el crecimiento constante de la ludopatía.

En línea con Caprarulio, el informe de 1816 puntualizó que la irregularidad escala al 42,8% en la franja de entre 18 y 25 años, se sitúa en un 39,3% en el rango de entre 26 y 35 años y alcanza el 31% en el segmento de 36 a 45 años. (N/A)