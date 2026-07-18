El Gobierno desplazó a Darío Geuna y busca reemplazante para Ciencia y Tecnología

El gobierno de Javier Milei definió este sábado la salida del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Geuna-

Así lo confirmaron fuentes oficiales, que confirmaron que se está en la búsqueda de un reemplazante.

Geuna es un hombre del asesor Santiago Caputo y días atrás había perdido el control de tres áreas importantes: el Enacom, Arsat y el Correo Argentino.

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La secretaría que deja Geuna tiene injerencia directa en los desarrollos sobre inteligencia artificial. En ese sector, la política de ciencia y tecnología de la administración Milei, en lugar de fortalecer la soberanía tecnológica, parece orientada a convertir al país en un apéndice de los intereses estratégicos de Estados Unidos.

En este contexto, la salida de Darío Geuna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología —un área clave para definir el rumbo de la IA en el país— no debe leerse como un mero reacomodamiento burocrático, sino como la posible consolidación de un modelo.

Geuna, quien responde políticamente al asesor Santiago Caputo, había visto menguadas sus competencias días atrás cuando perdió la supervisión de tres organismos clave. Mediante un decreto divulgado durante la semana, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) fue transferido a la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que la empresa satelital Arsat y el Correo Argentino quedaron bajo la responsabilidad de su colaborador cercano, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria. (NA y M1)