Una Licenciada en Organización Industrial, con el mejor promedio

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Juliana Giannotto luce orgullosa y sonriente su diploma y medalla. Fotos: Prensa UTN

Una flamante Licenciada en Organización Industrial fue la egresada más destacada del 85º Acto de Colación de Grados que realizó la Universidad Tecnológica Nacional.

Juliana Giannotto registró 8,71 puntos de promedio durante su paso por la Facultad Regional Bahía Blanca, tras haberse recibido de Bachiller en Economía y Administración en el colegio secundario, realizado en el Instituto La Inmaculada.

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Un total de 30 egresados participaron de la entrega de diplomas, que se realizó en el salón de actos “Prof. Ing. Luis Diez”.

El listado completo de egresados es el siguiente:

Ingeniería Civil: Emmanuel De Fino y Facundo Ernesto Morresi.

Ingeniería Eléctrica: Claudia Antonella Tannaka.

Ingeniería Electrónica: Izaguirre, Iñaki Zelmar Lautaro Izaguirre.

Ingeniería Mecánica: Matías Nicolás Ramos.

Licenciatura en Organización Industrial: Catalina Albertoli, Nicolás Alexis Cisneros, Juliana Giannotto y Gastón Nicolás Puente.

Licenciatura en Comercio Electrónico: Germán Weber.

Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas: Facundo Manuel Castaño, Leonel Marcos Gallino, Diego Martín Godoy, Juan Manuel Maisterrena, Giuliano Mazzetti y Gabriel Nicolás Olea.

Tecnicatura Universitaria en Programación: Tomás Gaizka Aguirrezabala, Matías Uriel Blanco, Diego Bruno, Luciano Sebastián Cossia, Franco Giuliano Culotta, Jonatan Esteban Díaz, Daniel Horacio D’Onofrio, Ignacio Durando De Pizzo, Bautista Ariel Expósito, Sebastián Pablo Fell, Juan Cruz Montecino Ruiz, Carla Oriana Racciatti, Gabriel Racciatti y Galo Santopietro.