Messi, De Paul y Tapia y la foto de siempre: "Ahí vamos una vez más"

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron los mates habituales antes del partido de la Selección ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.

Como siempre, los referentes del plantel y el presidente de AFA reflejaron el momento con la foto que ya es cábala.

"Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca", puso Chiqui junto a la foto.

¡Dale, Argentina! ¡Dale, Selección!, agregó Tapia.