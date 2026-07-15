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Mundial FIFA 2026.

Messi, De Paul y Tapia y la foto de siempre: "Ahí vamos una vez más"

En la previa del partido de Argentina ante Inglaterra.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia compartieron los mates habituales antes del partido de la Selección ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.

Como siempre, los referentes del plantel y el presidente de AFA reflejaron el momento con la foto que ya es cábala.

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"Ahí vamos una vez más, con la ilusión como estandarte, representando a un país entero. Más unidos que nunca", puso Chiqui junto a la foto.

¡Dale, Argentina! ¡Dale, Selección!, agregó Tapia.

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