Peter Shilton volvió a calentar el Argentina-Inglaterra: “Es hora de ignorar”

Peter Shilton volvió a meterse en la previa del Argentina-Inglaterra y les envió un mensaje de aliento a los futbolistas del seleccionado británico antes de la semifinal del Mundial 2026, que se disputará este miércoles desde las 16 en Atlanta.

El ex arquero de 76 años, que defendió a Inglaterra en los Mundiales de 1982, 1986 y 1990, publicó en su cuenta de X un mensaje directo al plantel dirigido por Thomas Tuchel: “Es hora de ignorar el ruido, Inglaterra. Es hora de enfocarse. Pueden ganarle a Argentina mañana. Nos lo merecemos”.

La frase volvió a poner sobre la mesa la herida que Shilton arrastra desde el Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona le convirtió los dos goles más famosos de la historia argentina: la Mano de Dios y el Gol del Siglo, ambos en el triunfo 2 a 1 por los cuartos de final en el estadio Azteca. FIFA recordó este año que el segundo tanto fue elegido como el Gol del Siglo en la Copa del Mundo.

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Shilton, dueño de 125 partidos con la Selección inglesa y considerado uno de los grandes arqueros de su país, recibió apenas 80 goles en su carrera internacional, pero aquellos dos tantos de Maradona quedaron marcados para siempre en su historia.

El ex mundialista con Inglaterra había reavivado la polémica días atrás, cuando sostuvo que Inglaterra fue perjudicada en aquel partido de 1986 y que, con VAR, los dos goles argentinos no deberían haber sido convalidados.

En su nuevo mensaje, Shilton también pidió dejar de lado el componente político y bélico que suele rodear los duelos entre Argentina e Inglaterra por la memoria de Malvinas.

“Siempre creí que el campo y este torneo unen al mundo. Nunca debería haber guerra o política traída al hermoso juego. Manténganlo fuera del campo. Manténganlo fuera del juego”, escribió el histórico arquero inglés.

El mensaje llegó en una previa cargada de simbolismo: Argentina e Inglaterra volverán a cruzarse en una Copa del Mundo, esta vez por un lugar en la final ante España, que eliminó a Francia en la otra semifinal.

Shilton también felicitó en los últimos días a Jordan Pickford, quien en este Mundial superó su marca de presencias mundialistas con Inglaterra, aunque el ex arquero conserva el récord histórico de partidos disputados con la camiseta de su seleccionado.

A 40 años de México 1986, el nombre de Shilton vuelve a aparecer inevitablemente cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan, mientras la Selección de Lionel Scaloni buscará en Atlanta otro capítulo grande en una rivalidad que nunca se juega como un partido más.