Vacaciones de invierno: una guía con propuestas para los más chicos

Con la llegada del receso escolar, Bahía Blanca tendrá una nutrida agenda de propuestas para disfrutar en familia.

La Biblioteca Rivadavia, el Auditorio Luis Caronti, los espacios de Cultura de La Coope y el Bahía Blanca Plaza Shopping ofrecerán espectáculos, talleres, juegos, narraciones y actividades recreativas para distintas edades, la mayoría con entrada libre y gratuita.

Además, durante todo el receso, el Bahía Blanca Plaza Shopping contará con propuestas permanentes como el patio de comidas, los estrenos del cine, los juegos, las salas de escape y las camas elásticas.

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Este es el cronograma, ordenado por día y horario:

Sábado 18 de julio

La programación comenzará a las 15.30, en el CICO (Santa Fe 391), con Mundo Bichito, un espectáculo musical de La Caracola para toda la familia. La entrada es gratuita, con retiro previo.

A las 16, en el Auditorio Luis Caronti (Colón 31), se presentará Petra y el Lobo. La otra historia, con dirección general de Jorgelina Duca.

Lunes 20 de julio

A las 15, en Cultura de La Coope (Zelarrayán 560), se realizará el taller Cantá la canción. Voces en la música argentina, destinado a chicos a partir de los 6 años. Requiere inscripción previa.

A las 17.30, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, se presentará Rody Muskaripa con el espectáculo Aigat Depauer!.

Martes 21 de julio

La jornada comenzará a las 14.30 en la Biblioteca Rivadavia con Cuentos que sienten. Historias en Kamishibai, un taller para reflexionar sobre las emociones abierto a todo público y con entrada libre.

Media hora después, a las 15, en Cultura de La Coope, se desarrollará el primer encuentro de Jugando Yoga, para niños de entre 6 y 11 años, con inscripción previa. Por Rody Muskaripa.

A las 16, el Auditorio Luis Caronti ofrecerá la primera función de Otra guerra inventada, de Nicolás Alejandro Redondo, con entrada gratuita y reserva previa. La segunda función será a las 18.

A las 17.30, el Bahía Blanca Plaza Shopping presentará a Circo Trip con El gran show de Maracuyá y Maloko.

Por último, a las 19, la Sala Juvenil de la Biblioteca Rivadavia recibirá Cuentos raros, una propuesta de narraciones destinada a adolescentes y adultos.

Miércoles 22 de julio

A las 14.30, la Biblioteca Rivadavia será sede de Tardes jugadas, un espacio de juegos de mesa para chicos de 4 a 12 años. La actividad es gratuita, con inscripción previa (bibliotecapopularabr@gmail.com).

A las 15, en el CICO, se llevará adelante el taller de exploración gráfica Yo vivo en una ciudad, para chicos de 8 a 13 años.

Más tarde, a las 16, el Auditorio Luis Caronti presentará ¿A qué jugamos?. Y a las 17.30, el Bahía Blanca Plaza Shopping ofrecerá Mágica Fantástica, de Júpiter Circo.

Jueves 23 de julio

A las 15, habrá dos actividades en simultáneo. En la Biblioteca Rivadavia se presentará ¡Vamos al mar!, un espectáculo de cuentos entiterados para toda la familia, con una entrada general de $8.000. A la misma hora, en el CICO, se desarrollarán los Cuentos participativos, destinados a niños de entre 5 y 10 años y con inscripción previa.

Luego, a las 16, el Auditorio Luis Caronti pondrá en escena Andina dentro de la mina.

A las 17.30, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, Fede y Tito presentarán su Show de magia y humor.

Viernes 24 de julio

La actividad comenzará a las 14, cuando la Biblioteca Rivadavia presente Cuentos de Horacio Alva, con narraciones a cargo de Laura Faineraij y Jorge Mux, con entrada libre y gratuita.

A las 15, en el CICO, se realizará el taller Loros, gaviotas y cangrejos, donde los chicos confeccionarán máscaras inspiradas en la fauna bahiense.

En tanto, a las 16, el Auditorio Luis Caronti ofrecerá la obra La mar en coche. Viento en Popa.

Finalmente, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, a las 16.45, se realizará Beatlab - Kid Session y, a las 17.30, Magia a bordo: Huntrix, una aventura K-pop.

Sábado 25 de julio

La jornada arrancará a las 10 en la Biblioteca Rivadavia, con dos actividades simultáneas: Mañanas jugadas, un espacio de juegos de mesa para chicos de 4 a 12 años con inscripción previa, y una visita guiada abierta a todo público.

A las 15, el CICO ofrecerá el taller de reciclado ¡Re, re, re... Colorido!, para niños de entre 4 y 10 años.

A las 16, el Auditorio Luis Caronti presentará la obra ¿Dónde estás Piu Piu?.

El cierre de la jornada será a las 18.30, con Laboratorio Mágico, un espectáculo del Mago Bernardo que combina magia, humor y juegos para toda la familia.

Lunes 27 de julio

A las 15, Cultura de La Coope realizará el taller de improvisación teatral Juega, dirigido a chicos de 6 a 11 años.

A las 17.30, el Bahía Blanca Plaza Shopping presentará a Rudy Guemes con Vamos Rudy todavía.

Martes 28 de julio

A las 15, en Cultura de La Coope, se desarrollará el segundo encuentro de Jugando Yoga. Por Rody Muskaripa.

A las 17.30, el Bahía Blanca Plaza Shopping ofrecerá Un nuevo viaje, de Circo Trip.

Miércoles 29 de julio

A las 15, el CICO ofrecerá el taller de dibujos y luces Bahía Perdida, para chicos de entre 5 y 12 años.

Una hora más tarde, a las 16, Cultura de La Coope presentará la obra Andina dentro de la mina.

A las 17.30, el Bahía Blanca Plaza Shopping recibirá a Rody Muskaripa con Súper Yogui.

Jueves 30 de julio

A las 15, el CICO organizará una Tarde de juegos cooperativos para toda la familia. No requiere inscripción previa, aunque el ingreso será hasta completar la capacidad del espacio.

A las 16, Cultura de La Coope presentará Tachán, un espectáculo de magia y circo a cargo de Circo Golondrina.

A las 17.30, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, Fede y Tito volverán con su Show de magia y humor.

Viernes 31 de julio

El cronograma concluirá ese día. A las 15, el CICO realizará el taller Descubriendo el fantástico y misterioso mundo de las plantas nativas, una propuesta de observación e impresiones botánicas para chicos a partir de los 9 años.

Y en el Bahía Blanca Plaza Shopping, a las 16.45, se desarrollará Beatlab - Kid Session y, a las 17.30, Motor Colectivo presentará Andina interactiva.

La mayoría de las actividades son gratuitas, aunque varias requieren inscripción previa o retiro anticipado de entradas debido a los cupos limitados.

Desde las instituciones recomendaron consultar sus redes sociales para conocer la apertura de formularios y los días de entrega de localidades.