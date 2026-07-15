Intentó agredir con un arma blanca a un menor de edad: fue detenido
Al agresor, además, se le secuestró el elemento con el que intentó lastimar al menor.
Un hombre fue detenido luego de amenazar e intentar agredir a un menor de edad con un arma blanca.
Luego de una confrontación vecinal, Nicolás Oscar Valetti, de 33 años, le arrojó varios puntazos aunque sin llegar a lesionarlo.
Al momento de la intervención policial, Valetti intentó dirigirse nuevamente al domicilio de la víctima.
Tras advertir que llevaba en la cintura el elemento punzo cortante, fue retenido, desarmado y aprehendido por el personal policial.
No se especificó donde fue que ocurrió el episodio
Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 15, bajo la caratula "amenazas agravadas y resistencia a la autoridad".