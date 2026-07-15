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Intentó agredir con un arma blanca a un menor de edad: fue detenido

Al agresor, además, se le secuestró el elemento con el que intentó lastimar al menor.

Un hombre fue detenido luego de amenazar e intentar agredir a un menor de edad con un arma blanca.

Luego de una confrontación vecinal, Nicolás Oscar Valetti, de 33 años, le arrojó varios puntazos aunque sin llegar a lesionarlo.

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Al momento de la intervención policial, Valetti intentó dirigirse nuevamente al domicilio de la víctima.

Tras advertir que llevaba en la cintura el elemento punzo cortante, fue retenido, desarmado y aprehendido por el personal policial.

No se especificó donde fue que ocurrió el episodio

Toma intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio número 15, bajo la caratula "amenazas agravadas y resistencia a la autoridad".

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